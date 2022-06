Rapò Biwo Nasyonzini pou Dwa Moun di Fòs Sekirite Izraelyen yo Kite Egzekite Jounalis Shireen Abu Akleh Jounalis Palestinyen-Ameriken Shireen Abu Akleh mouri 11 me anba kout zam Fòs Defans Izrayelyen yo, Komisyonè Nasyonzini pou Dwa Moun yo te konkli, dapre sa yon pòtpawòl te di Vandredi. "Tout enfòmasyon nou te rasanble - ki gen ladann lame Izraelyen an ak pwokirè jeneral palestinyen an - konfime lefèt ke kout zam ki te touye Madam Abu Akleh e ki te blese kòlèg li Ali Sammoudi yo te soti nan mitan fòs sekirite Izraelyen yo epi yo pa soti nan mitan Palestinyen ame. Jan otorite Izrayelyen yo te deklare o kòmansman," Ravina Shamdasani deklare pandan yon konferans pou laprès nan Jenèv. "Nou pa jwenn okenn enfòmasyon ki sijere ke te gen okenn aktivite Palestinyen ame tou pre jounalis yo," Shamdasani te di, e li ajoute ke li "pwofondeman twoublan ke otorite yo Izraelyen yo pa louvri yon 'ankèt jidisyè sou sa ". Jounalis vedet Al Jazeera a te mete yon jakèt ki gen pawol 'laprès' ekri sou li ak yon chapo lè li te frape pa yon bal jis anba koupe kas li a. Li te nan katye kan refijye Jenin, yon gwo fò faksyon ame Palestinyen kote fòs Izraelyen yo t ap fè yon atak. " Komisyonè Nasyonzini pou Dwa Moun, Michelle Bachelet, kontinye mande otorite Izrayelyen yo pou yo louvri yon ankèt kriminèl sou asasina Madam Abu Akleh ak tout lòt asasina ak blesi grav fòs Izraelyen yo te fè nan West Bank la ak kòm yon pati. nan operasyon ki fè respekte lalwa nan Gaza". Dapre Komisyon adjwen an, depi kòmansman ane 2022, fòs sekirite Izraelyen yo touye 58 Palestinyen nan Riv Oksidantal la, e gen ladan 13 timoun. "Lwa entènasyonal sou dwa moun mande pou louvri yon ankèt rapid, apwofondi, transparan, endepandan ak san patipri sou nenpòt itilizasyon fòs ki lakòz lanmò oswa blesi grav. Otè yo dwe pran responsabilite," Shamdasani ensiste. Read more









Moun nan Vilaj Afganistan Tranbleman Tè Frape yo Prese Antere Mò yo Moun nan vilaj yo nan Afganistan prese antere mò yo jedi a e fouye nan mitan debri kay yo kote y ap chache sivivan nan yon kokenn goudou-goudou nan lès Afganistan ki, dapre sa medya leta yo rapòte, detwi lavi 1000 moun. Taliban ak kominote diaspora entènasyonal ki te kouri kite peyi a lè Taliban te pran pouvwa-a, yo te lite pou jwenn èd pou viktim dezas yo. Nan pwovens Paktika, ki sete episant tranblanntè 6.1 an mèkredi, fouye liy tonm nan yon vilaj, pandan yo te chache depoze mò yo vit selon tradisyon Mizilman an. Nan yon lakou, kadav kouche vlope nan plastik pou pwoteje-yo anba lapli ki t ap jennen efò sekou pou jwenn sivivan. Ajans nouvèl leta Bakhtar nan Afganistan te rapòte bilan moun ki mouri-yo e bay estimasyon kòmkwa plis pase 1,500 moun blese.









Koup di mond 2022: FIFA Deja Vann Tikè pou 1 Milyon 200 Mil Dola Sekretè Jeneral Komite Òganizatè Koup di mond 2022 a, Hassan Al-Thawadi, ki t ap pale mèkredi, di Kantite tikè ki vann pou match koup di mond yo rive nan yon milyon 200 mil dola apre fen dezyèm faz lavant yo. Al-Thawadi, ki t ap patisipe nan Fowòm Ekonomik Katar la, nan Doha, deklare "Mwen panse demann pou tikè yo se yon gwo rekò. Moun yo ap achte tikè e y ap tann Koup Di Mond la pou yo fè deplasman an; nou pa gen okenn dout sou sa." Pri tikè avyon yo ak otèl yo bay kèk asosyasyon ak sipòtè gwo kèsote. Sou pwen sa a, Hassan Al-Thawadi deklare: "Nou eseye kreye yon anviwonnman kote ekonomi peyi a ap benefisye, men tou pri yo ap abòdab e aksesib pou fanatik yo." Plizyè ONG denonse Koup Di Dimond sa a akoz sitiyasyon respè dwa moun nan Katar, e sitou akoz move tretman travayè migran yo resevwa nan peyi a.









Naftali Bennett Anonse Gouvènman Koalisyon k ap Dirije Peyi a Pwal Kraze Biwo Premye-minis israelyen Naftali Bennett anonse ke gouvènman koalisyon k ap dirije peyi a pwal kraze, sa ki ap deklanche yon nouvo eleksyon. Bennett ak prensipal patnè li nan koalisyon an, Yair Lapid, pwal kraze palman an nan jou k ap vini yo, dapre Biwo Bennett la. Lapid pwal sèvi kòm premye-minis pwovizwa jouk gen yon nouvo gouvènman. Gouvènman Bennett la te frajil depi li te koumanse fonksyone, sa gen yon lane - se yon koalisyon 8 pati diferan ki gen ladann pati zèl-dwat, liberal ak Arab Mizilman. Gwoupman an te koumanse defèt apre plizyè manm pati Bennett la te abandone li, kote yo te di yo santi Bennett t ap fè twòp konpwomi ak patnè li nan koalisyon an. Nouvo eleksyon an ta bay Premye-minis Benjamin Netanyahu, ki te fè anpil tan nan pòs-la, yon chans pou li tounen nan pouvwa a. Netanyahu kounyea se lidè opozisyon apre 12 lane sou pouvwa.