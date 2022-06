Moun nan Vilaj Afganistan Tranbleman Tè Frape yo Prese Antere Mò yo Moun nan vilaj yo nan Afganistan prese antere mò yo jedi a e fouye nan mitan debri kay yo kote y ap chache sivivan nan yon kokenn goudou-goudou nan lès Afganistan ki, dapre sa medya leta yo rapòte, detwi lavi 1000 moun. Taliban ak kominote diaspora entènasyonal ki te kouri kite peyi a lè Taliban te pran pouvwa-a, yo te lite pou jwenn èd pou viktim dezas yo. Nan pwovens Paktika, ki sete episant tranblanntè 6.1 an mèkredi, fouye liy tonm nan yon vilaj, pandan yo te chache depoze mò yo vit selon tradisyon Mizilman an. Nan yon lakou, kadav kouche vlope nan plastik pou pwoteje-yo anba lapli ki t ap jennen efò sekou pou jwenn sivivan. Ajans nouvèl leta Bakhtar nan Afganistan te rapòte bilan moun ki mouri-yo e bay estimasyon kòmkwa plis pase 1,500 moun blese. Read more









See all News Updates of the Day

Koup di mond 2022: FIFA Deja Vann Tikè pou 1 Milyon 200 Mil Dola Sekretè Jeneral Komite Òganizatè Koup di mond 2022 a, Hassan Al-Thawadi, ki t ap pale mèkredi, di Kantite tikè ki vann pou match koup di mond yo rive nan yon milyon 200 mil dola apre fen dezyèm faz lavant yo. Al-Thawadi, ki t ap patisipe nan Fowòm Ekonomik Katar la, nan Doha, deklare "Mwen panse demann pou tikè yo se yon gwo rekò. Moun yo ap achte tikè e y ap tann Koup Di Mond la pou yo fè deplasman an; nou pa gen okenn dout sou sa." Pri tikè avyon yo ak otèl yo bay kèk asosyasyon ak sipòtè gwo kèsote. Sou pwen sa a, Hassan Al-Thawadi deklare: "Nou eseye kreye yon anviwonnman kote ekonomi peyi a ap benefisye, men tou pri yo ap abòdab e aksesib pou fanatik yo." Plizyè ONG denonse Koup Di Dimond sa a akoz sitiyasyon respè dwa moun nan Katar, e sitou akoz move tretman travayè migran yo resevwa nan peyi a. Read more









Naftali Bennett Anonse Gouvènman Koalisyon k ap Dirije Peyi a Pwal Kraze Biwo Premye-minis israelyen Naftali Bennett anonse ke gouvènman koalisyon k ap dirije peyi a pwal kraze, sa ki ap deklanche yon nouvo eleksyon. Bennett ak prensipal patnè li nan koalisyon an, Yair Lapid, pwal kraze palman an nan jou k ap vini yo, dapre Biwo Bennett la. Lapid pwal sèvi kòm premye-minis pwovizwa jouk gen yon nouvo gouvènman. Gouvènman Bennett la te frajil depi li te koumanse fonksyone, sa gen yon lane - se yon koalisyon 8 pati diferan ki gen ladann pati zèl-dwat, liberal ak Arab Mizilman. Gwoupman an te koumanse defèt apre plizyè manm pati Bennett la te abandone li, kote yo te di yo santi Bennett t ap fè twòp konpwomi ak patnè li nan koalisyon an. Nouvo eleksyon an ta bay Premye-minis Benjamin Netanyahu, ki te fè anpil tan nan pòs-la, yon chans pou li tounen nan pouvwa a. Netanyahu kounyea se lidè opozisyon apre 12 lane sou pouvwa. Read more









Tiki Depòte Plizyè Milye Afghan Malgre Protestasyon Entènasyonal la Tiki depòte plizyè milye Afghan malgre yon protestasyon entènasyonal sou sitiyasyon Imanitè dezespere nan Afghanistan an, kote yo akize taliban yo pou violasyon dwazumen. Nan mwa janvye 2022 Tuki se te dezyèm peyi aprè Pakistan ki rekomanse vol dirèk nan Afghanistan kèk mwa apre tout vol entènasyonal nan peyi sa a ki pa gen aksè sa a e ki te destabilize yon fwa ansyen gouvenman Afghanistan an te kraze nan dat 15 Out pase. Nan 6 mwa ki pase yo 79 vol charter depòtasyon tuk te ateri nan ayewopò entènasyonal Kabul la. Yo te pote plis pase 18 mil afghan daprè otorite tiki yo ak Oganizasyon entènasyonal pou Migrasyon. Taliban yo te sezi pouvwa a nan mwa out pase sa ki te plonje Afghanistan nan youn nan pi move kriz umanitè nan mond lan e sa te pouse Nasyonzuni lanse pi gran apèl asistans umanitè pou yon sèl peyi pou apeprè 4 milya 400 milyon dola nan lane 2022 a. Read more