Naftali Bennett Anonse Gouvènman Koalisyon k ap Dirije Peyi a Pwal Kraze Biwo Premye-minis israelyen Naftali Bennett anonse ke gouvènman koalisyon k ap dirije peyi a pwal kraze, sa ki ap deklanche yon nouvo eleksyon. Bennett ak prensipal patnè li nan koalisyon an, Yair Lapid, pwal kraze palman an nan jou k ap vini yo, dapre Biwo Bennett la. Lapid pwal sèvi kòm premye-minis pwovizwa jouk gen yon nouvo gouvènman. Gouvènman Bennett la te frajil depi li te koumanse fonksyone, sa gen yon lane - se yon koalisyon 8 pati diferan ki gen ladann pati zèl-dwat, liberal ak Arab Mizilman. Gwoupman an te koumanse defèt apre plizyè manm pati Bennett la te abandone li, kote yo te di yo santi Bennett t ap fè twòp konpwomi ak patnè li nan koalisyon an. Nouvo eleksyon an ta bay Premye-minis Benjamin Netanyahu, ki te fè anpil tan nan pòs-la, yon chans pou li tounen nan pouvwa a. Netanyahu kounyea se lidè opozisyon apre 12 lane sou pouvwa.









Tiki Depòte Plizyè Milye Afghan Malgre Protestasyon Entènasyonal la Tiki depòte plizyè milye Afghan malgre yon protestasyon entènasyonal sou sitiyasyon Imanitè dezespere nan Afghanistan an, kote yo akize taliban yo pou violasyon dwazumen. Nan mwa janvye 2022 Tuki se te dezyèm peyi aprè Pakistan ki rekomanse vol dirèk nan Afghanistan kèk mwa apre tout vol entènasyonal nan peyi sa a ki pa gen aksè sa a e ki te destabilize yon fwa ansyen gouvenman Afghanistan an te kraze nan dat 15 Out pase. Nan 6 mwa ki pase yo 79 vol charter depòtasyon tuk te ateri nan ayewopò entènasyonal Kabul la. Yo te pote plis pase 18 mil afghan daprè otorite tiki yo ak Oganizasyon entènasyonal pou Migrasyon. Taliban yo te sezi pouvwa a nan mwa out pase sa ki te plonje Afghanistan nan youn nan pi move kriz umanitè nan mond lan e sa te pouse Nasyonzini lanse pi gran apèl asistans umanitè pou yon sèl peyi pou apeprè 4 milya 400 milyon dola nan lane 2022 a.









Komisyon Atak 6 Janvye : Antre Pi Fon Nan Ankèt La Komisyon pou atak 6 Janvye sou Capitol Etazini an antre pi fon nan ankèt sou efò Donald Trump nan dènye minit pou chavire eleksyon 2020 an. Temwayaj ki fèt jedi moutre ke menm moun ki te manm ekip travay Trump ak alye li te ba li yon pinga kont plan pou fè Vis-prezidan Mike Pence rejte rezilta eleksyon an anvan Kongrè sètifye li. Gen nouvo prèv ki detaye kouman dechoukè te anvayi Capitol la, jou sa a e te rive nan distans 40 pye ak kote Pence ak ekip li te pran refij, e yo ensiste sou danje kote Trump te mete vis-prezidan an. Temwen ki te pale jedi nan yon sesyon komisyon 6 Janvye a ki te gen patisipasyon 2 pati yo nan Kongrè a ansanm ak avoka ki ap defann Mike Pence, te detaye yon estrateji ke pwofesè dwa, konsèvatè John Eastman, te bay Trump pou li antreprann, pou fè Pence refize sètifye viktwa Joe Biden nan eleksyon an.









Kriz Nikleyè: Blinken Lanse yon Pinga Bay Iran Etazini avèti Jedi dènye "pwovokasyon" Teheran nan dosye zam atomik yo riske mennen li nan "yon kriz nikleyè ki ap grav" e sa ap "ogmante plis izolasyon li nan sektè ekonomik la ak politik". Minis Zafè Etranje Ameriken an Antony Blinken deklare "Nou kontinye ankouraje Iran pou l chwazi chimen diplomasi ak de-eskalasyon pito." Li te fè deklarasyon sa yo apre Iran te pran desizyon pou retire 27 kamera siveyans ki tap kontrole aktivite nikleyè li yo, an repons ak yon vòt sou yon rezolisyon ke Ajans Entènasyonal Enèji Atomik (IAEA) te pran kote yo te fòmèlman atake Iran pou mank koperasyon.