Plizyè Gwoup Endepandan Lanse Ankèt Sou Lanmò Jounalis Shireen Abu Akleh Pandan Israel ak Palestinyen yo ap diskite sou asasinay jounalis Al Jazeera, Shireen Abu Akleh, plizyè gwoup endepandan lanse pwòp ankèt pa yo. Yon ekip ki ap sèvi ak sous tou-louvri pou rechèch li di, dapre premye rezilta li jwenn yo, li ta plis kwè temwen palestinyen yo ki di se israelyen ki tire jounalis la. Rezilta ankèt sa yo ka ede fòme opinyon entènasyonal sou kesyon pou konnen kilès ki responsab pou lanmò Abu Akleh, sitou si yon ankèt ofisyèl lame Israelyen ap trennen. Abu Akleh, yon dam Palestinyen-Ameriken ki se yon veteran 25 lane nan televizyon ki fonksyone sou satelit la, pèdi lavi li, mèkredi semèn pase pandan li t ap kouvri yon desant dè lye Israel nan kan refijye Jenin nan Sisjòdani okipe. Sete yon gwo non nan mond arab la pou jan li te konn dokimante nan ki tray pèp palestinyen an ap viv anba okipasyon Israel depi 6 dizèn lane.









5 Moun mouri akoz Atak aeryèn Lame Izrayèl sou Siri Vandredi, Izrayèl menen yon atak areryen souSiri kote gen 5 moun mouri pami yo yon sivil. Ajans nouvèl ofisyèl siryen, Sana , repoete yon sous militè presize : "Ènmi Izrayelyen tire plizyè misil (...) sou sant peyi a e yo te ajoute, bonm nan blese 7 moun pami yo yon timoun.









Etazini ak Nasyonzini Kondane ak tout Fòs yo Asasina yon Jounalis Al Jazeera Etazini ak Nasyonzini kondane ak tout fòs yo asasina yon jounalis Al Jazeera ki tap kouvri yon operasyon lame izrayelyenn te lanse nan Sis-Jòdani. Yo te tire Shireen Abu Akleh (Akla) yon palestinyen ameriken malgre li te byen idantifye-l kom yon jounalis pandan li te nan vil Jenin. Pòtpawòl depatman deta Ned Price poste yon tweet kote li di: ""Nou devaste e nou kondane ak tout fòs nou ansasina jounalis ameriken Shireen Abou Akleh nan Sis-Jodani. Direktè jeneral Inesco a , Audrey Azoulay mande pou yo mennen yon envestigasyon nan asasina sa a. Li di mwen kondane asasina Shireen Abu akleh. Ansasina yon travayè la press ki te idantifye kleman nan yon zon konfli se yon violasyon lwa entènasyonal. Mwen lanse apèl pou mande otorite yo pou yo mennen envestigasyon sou krim sa a e trennen responsab yo devan la jistis.









Yon Jounalis Al Jazeera Mouri Anba Bal Fòs Izraelyen yo Vis-Minis Afè Etranjè Katar la pibliye yon kominike kote li di yon korespondan Al Jazeera, Shireen Abu Akleh, yon jounalis fanm ki t ap travay sou teritwa palestinyen an, jwenn lanmò li apre fòs Izraelyen yo te "ba li yon bal nan figi. Jounalis la, ki t ap travay nan moman an, "te gen sou li yon jaket ki make laprès." Viktim nan t ap kouvri yon operasyon lame Izrayelyen t ap mennen. Shireen Abu Akleh sete yon repòtè palestinyen tre popile ki jwenn omaj pou kouraj li ak pwofesyonalis li. Al Jazzera, yon estasyon televizyon k ap emet depi Qatar, pibliye yon deklarasyon kote li di se fòs Izraelyen yo ki assasinen Madam Abu Akleh.