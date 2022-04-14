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Sekirite ak konfli

Koridò Evakyasyon Nan Mariupol Relouvri

People board a bus leaving Severodonetsk, in eastern Ukraine's Donbass region, on April 13, 2022 as Russian troops intensified a campaign to take the strategic port city of Mariupol, part of an anticipated massive onslaught across eastern Ukraine.

Ikrèn Jedi anonse reouvèti evakyasyon sivil yo atravè koridò imanitè, ki gen ladan vil Mariupol ke fòs ris yo te sènen.

"Yo planifye 9 koridò imanitè " dapre sa Adjwen Premye Minis Ikrenyen Iryna Vereshchuk fè konnen.

Bò kote pa l ', majistra Mariupol Vadim Boitchenko nan Jedi demanti ke Ris yo te pran kontwòl pò a nan Mariupol.

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