Koridò Evakyasyon Nan Mariupol Relouvri

"Yo planifye 9 koridò imanitè " dapre sa Adjwen Premye Minis Ikrenyen Iryna Vereshchuk fè konnen.
Bò kote pa l ', majistra Mariupol Vadim Boitchenko nan Jedi demanti ke Ris yo te pran kontwòl pò a nan Mariupol.
Ikrèn Jedi anonse reouvèti evakyasyon sivil yo atravè koridò imanitè, ki gen ladan vil Mariupol ke fòs ris yo te sènen.
"Yo planifye 9 koridò imanitè " dapre sa Adjwen Premye Minis Ikrenyen Iryna Vereshchuk fè konnen.
Bò kote pa l ', majistra Mariupol Vadim Boitchenko nan Jedi demanti ke Ris yo te pran kontwòl pò a nan Mariupol.