La Mezonblanch Ranfose Deklarasyon Biden fè Sou Putin

Biden anonse tou ke Washington ap voye yon valè $800 milyon dola èd ankò bay Ikrèn an zam, minisyon ak lòt asistans.

"Prezidan an t ap pale de sa nou tout twè, de sa l santi ki se klèman zak atwosite k-ap fèt sou teren an," se sekretè laprès Mezon Blanch Jen Psaki ki t ap pale konsa sou deklarasyon jenosid la, kidonk masak pa bann e pa pakèt.

Men pòtpawòl Kremlen Dmitry Peskov rejte deskripsyon Biden nan, kote li di, "Nou konsidere mòd efò sa a pou defòme verite sou sityasyon an kòm inakseptab. Li menm difisil pou yon moun ta espere tande sa nan bouch yon prezidan Etazini, yon peyi ki komèt krim ke moun byen konnen nan tan ki sot pase yo."

Biden te anonse Prezidan Ikrèn Volodymyr Zelenskyy nouvo ekspedisyon an nan yon pale nan telefòn ki te dire inèd-tan ayè mèkredi a. Li te di apre sa nan yon deklarasyon, "Etazini ap kontinye bay Ikrèn mwayen pou li defann tèt li."