Imran Khan Refize Demisyonen E li Akize Etazini kòm Peyi kap Chache Jete Gouvènman li a Premye-minis peyi Pakistan Imran Khan ki nan pwoblèm, rejte ayè Jedi-a apèl opozisyon an ki mande pou l demisyonnen e li akize Etazini kòm peyi k ap chache jete gouvènman li a pandan l ap fè fas ak yon vòt non-konfyans ki pwal fèt nan palman an dimanch. Pati opozisyon yo nan Asanble Nasyonal lejislatif la, ki se chanm depite a, te soumèt, mwa pase, yon mosyon non-konfyans, pandan y ap chache chavire Khan poutèt li ta swadizan mal jere politik ekonomik ak politik afè etranjè peyi a. Ansyen vedèt krikèt la ki gen 69 lane deklare ayè jedi a nan yon diskou devan nasyon an ke li p-ap demisyonnen e ke l-ap kanpe tèt devan entèvansyon etranje, konsa li rejte akizasyon move jesyon ki soti bò kote advèsè-li-yo. "Vòt-la pwal fèt dimanch. Kèlkeswa sa ki soti ladann, m-ap vin gen plis fòs. Mwen p-ap kite konplo sa-a reyisi, kèlkeswa sa l ap koute m pou m konbat li," se deklarasyon Khan nan diskou li a. Nan sa ki sanble kòmkwa se bouch li ki chape, lidè Pakistan an site non Etazini kòm peyi ki te voye yon memo ki, dapre Khan, konfime yon "konplo etranje" akoz vizit li nan LaRisi nan jou Prezidan Vladimir Putin te anvayi Ikrèn nan.









$2.4 Milyon Pou Anpeche Afganistan Tonbe Nan Yon Dezas Imanitè Donatè entènasyonal yo leve pye yo jedi kote yo ofri plis pase $2.4 milyon pou anpeche Afganistan tonbe nan yon dezas imanitè, malgre yo gen pwoblèm ak gouvènman Taliban an. "San yon aksyon touswit, nou gen devan nou yon kriz grangou ak malnitrisyon nan Afganistan," se pawòl Seketè Jeneral l-ONU Antonio Guterres nan yon konferans maraton ki te fèt sou entènèt. Li ajoute, "Moun ap vann pitit-yo ak ògàn nan kò yo pou yo ka bay fanmi yo manje. Ekonomi Afganistan an plonje plat atè." Devan soufrans ki nan Afganistan akoz efè 2 dizèn lane lagè, yon seri gwo sechrès youn apre lòt ak COVID-19, Nasyon Zini leve vwa li pou mande $4.4 milyon pou ede 20-milyon Afgan jwenn manje, abri, swen medikal ak lòt èd esansyèl - premye fwa l-ONU lanse apèl pou mande anpil lajan konsa. Pami gwo donatè yo gen Grand Bretay ki pwomèt 374 milyon, Etazini ki anonse preske $204 milyon nouvo asistans; Almay ki ap bay $218 milyon ak Japon ki pwomèt $109 milyon. Antou, l-ONU fè konnen se 41 donatè ki pwomèt nouvo finansman.









Yon Lòt fwa Ankò, Iran Entèdi Medam yo Gade Match Foutbòl Yon lot fwa ankò Iran anpeche medam yo antre nan yon stab foutbòl pou yo gade yon match entènasyonal, kidonk plizyè santèn moun ki gen tikè pou match la rete deyò stad la, daprè sa laprès nan Iran rapòte mekredi 30 Mas la. Iran te jwe yon match kalifikasyon pou koup di mond kont Liban kote Iran kale madi swa a 2 a zero . Match sa a te dewoule nan stad Imam Reza nan vil Mashhad nan nodès peyi a. Apepre 2 mil fi iranyen ki te achte tikè pou match Iran – Liban an te prezan nan alantou Stad Imam Reza a . Men yo pat ka antre nan stad la dapre Ajans Nouvel Isna.









Palman Pakistanè a Tanmen Pwosesis pou Dechouke Premye Minis Imran Khan Palman Pakistan an komanse lendi 28 mas la yon pwosesis vèt san-konfyans ki vize dechouke premye minis Imran Khan poutèt li ta swadizan mal dirije peyi a. Pati opozisyon yo mete ansanm pou yo pouse rezolusyon non-konfyans la nan Chanm Palman an ke moun rele Asanble Nasyonal. Chanm nan ki gen 342 manm, pwal komanse fè deba sou mosyon an Jedi kap vini an e yo espere pwal gen yon vot nan jou kap vini yo. "Premye-minis la pa rete nan biwo li aprè li fin pèdi konfyans chanm nan," Se Lidè opozisyon Shehbaz ... ki di sa pandan li tap li mosyon non-konfyans lan e li tap pase an dirèk sou televizyon. Khan ki te fòme yon gouvenman Koalisyon avek yon ti majorite tou mens aprè ke pati li a te genyen eleksyon jeneral 2018 la ap fè fas a sa kèk analis di ki se defi politik ki pi serye gouvenman ni an janm konfwonte. Li rejte akizasyon komkwa li ta mal gouvenen e li promèt pou-l defèt mouvman non konfyans la. Ansyen vedèt krikèt la ki gen 69 van di gouvenman ni an kontinye gen supò yon majorite palmantè malgre pati-li-a ki sou pouvwa-a ki se Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) sot pèdi kèk manm. Lide opozisyon yo ak kèk analis endepandan di Khan pedi supo lame peyi-a ki gen anpil pouvwa, ki ta swadiza mastèbrenn viktwa li nan eleksyon an e li ankouraje opozan politik yo pou lanse prosesis non konfyans la.