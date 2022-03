Afghanistan: Yon Kanpay Vaksinasyon Kont Lawoujòl Yon kanpay vaksinasyon kont lawoujòl kap dire yon semèn tanmen nan Afghanistan kote Oganizasyon mondyal la sante fè konnen malady sa-a ki atrapan anpil touye 142 timoun e enfekte 18 mil depi nan komansman ane a. Kanpay vaksinasyon kont lawoujol la fè pati repons nasyonal pou anpeche epidemi an gaye, sove lavi jèn timoun yo e redui fado sou systèm sante yo dapre deklarasyon OMS ki site sa li prezante kòm pawòl ke reprezantan li nan Afghanistan Luo Dapeng te di yè lendi a. Kanpay OMS finanse a, ki komanse samdi 12 Mas pase a, sipòte efò otorite lasante de facto Taliban yo nan jan y-ap jere vaksinasyon an. Dirijan yo mande plizyè milye travayè lasante pou yo vaksinen kont malady a plis pase 1 milyon 200 mil timoun ki pako gen 5 kan nan 49 distri ki nan 24 provens . Lawoujòl remoute nan Afghanistan depi mwa janvye 2021. Depi lè sa a otorite yo rapote 48 mil 366 ka enfeksyon an ak 250 ka lanmò anba malady a ke yon viris lakoz. Pwoblèm sante piblik sa a vini nan moman responsab Nasyonzuni yo di plizyè dizèn lane Read more









11 Mas 2020, OMS te Deklare COVID-19 yon Pandemi Nan dat 11 Mas 2020, Oganizasyon Mondyal Lasante (OMS) te deklare COVID-19 se yon pandemi. 2 zan aprè deklarasyon OMS la, gen plis pase 6 milyon moun ki mouri e plis pase 453 milyon ka enfeksyon an nan mond la daprè Sant resous koronavirus Johns Hopkins. Responsab sante publik yo te bay avètismn pou di ke bilan moun ki pran enfeksyon an ak sa ki mouri nan kèk peyi pi piti lontan pase chif reyèl yo, e konsa, yo di, li difisil pou konnen vrèman vre tout valè dega ke virus la fè. Pandemi an pako prèt pou-l fini dapre sa direktè jeneral Oganizasyon Mondyal Lasante a Tedros Adhanom Ghabreyesus te di nan komansman semèn pase a. Malgre kantite ka enfeksyon yo ak kantite moun ki mouri ke yo rapòte diminye seriezman nan mond la, e malgre plizyè peyi deja leve restriksyon yo, Tedros di pandemic an pa pral fini okenn kote toutotan li pa fini tout kote. Direktè jeneral OMS la di fè tès-la rete yon zouti k-ap sove lavi nan lut nou kont pandemi an, nan kad yon estrateji detaye. Li rekomande tès ke moun ka fè pou kont yo ansanm ak lòt ke profesyonèl COVID yo ap fè a. Aloske Johns Hopkins rapòte gen 10 milyon 700 mil vaksen COVID-19 ki al nan bra moun nan mond lan, toujou gen inegalite nan kesyon vaksen an. Fasilite pou moun jwenn vaksen, ak kantite moun ki ka jwenn li, dapre yon deklarasyon OMS, ta dwe baze sou prensip ke chak kretyen vivan dwe viv kalite lavi ke li ta vle viv la, kèlkeswa ras li, relijyon li, kwayans politik li, ekonomi li, oubyen kelkeswa lot kondisyon sosyal li.









Chita Pale Nikleyè Iran Bite Akoz Demann Larisi Pati ki ap eseye resisite akò nikleyè Iran an te lite mèkredi a pou rezoud ekzijans denye minit Ris yo, sa ki menase pou fè negosyasyon yo echwe daprè sa diplomat yo di. Pandansetan, Etazuni sanble pa gen volonte pou-l angaje-l avek Larisi sou kesyon an. Madi 8 Mas pase a, pwisans loksidan yo te bay Larisi avetisman pou-l pa kraze yon antant ki preske fin fèt pou Etazuni avek Iran respekte ako nikleye 2015 la. Prensipal negosyate Iran an retounen Vyèn nan peyi Otrich mekredi 9 mas la , apre li te soti nan konsiltasyon nan Teheran. 11 mwa chita tande pou retabli akò a ki te leve sanksyon sou Iran an retou pou-l te ka redui pwogram nikleye li a rive nan denye etap yo kote plizyè diplomat di kounye a yo dakò an grand pati sou akò nikleye a. Men lè yo fin rezoud kèk kesyon final, Larisi prezante yon nouvo baryè, kote li mande pou Etazuni ba-l garanti ekri ke sanksyon l'Oksidan yo ki vize Moskou poutèt envazyon Ikrèn nan, pa pral afekte komès li avek Iran.









Premye Minis Israelyen an Pale ak Putin nan Telefòn JERUSALEM - Premye Minis Israelyen an pale Dimanch nan telefòn ak Prezidan Ris la Vladimir Putin, yon jou apre yon vizit brid sou kou li te fè nan Moskou pou diskite sou envazyon Ikrèn nan ki ap dewoule depi plis pase yon semèn. Naftali Bennett pale tou ak Chanselye Alman an, Olaf Scholz, ke li te vizite nan Berlin Samdi tou, epi Prezidan Franse a, Emmanuel Macron, bwi prezidans la fè konnen. Bennett pale nan telefon plizyè fwa ak Prezidan Ikrenyen an Volodymyr Zelenskyy tou - pi resaman Dimanch maten - nan kad jefo diplomatik lap fè pou aji kom medyatè nan batay ant Ikrèm ak La Risi apre plis pase yon semèn. Met sou sa, minis afè etranje Iraelyen an Yair Lapid pral pran avyon pou Riga, peyi Letoni Lendi, kote li va rankontre Sekretè d'Eta Ameriken an, Antony Blinken, Ministè Afè Etranjè a di. Pandan Israel kondane envazyon Ris la, li pa pran mezi ki taka vekse Moskou, pou anpeche mete an danje kowoperasyon militè 2 peyi yo nan La Siri.