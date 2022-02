Lidè Eta Islamik Etazini Touye nan la Siri Rete yon Mistè Lidè gwoup Eta Islamik Etazini touye nan nuit la pandan yon atak nan nodwès Siti te pou pi fò yon mistè, prèske pat gen okenn foto misye, li pat janm parèt an piblik ni nan videyo gwoup la. Li pèdi lavi'l nan menm pwovens Idlib rebèl yo kontwole a, kote predesesè li, Abu Bakr al-Baghdadi, te mouri anba men Ameriken ki te chase'l sa gen 2 zan desa. Zon sila a sitye a yon bon distans rejyon ès Siti ak Irak, kote gwoup la te kontwole yon pakèt teritwa nan rejyon yo te dekalre yon "kalifat". Lanmò misye vini nan moman militan Eta Islamik yo kòmanse lanse atak sou frontyè a ki soulve anpil atansyon, apre yo te pase plizyè zane ap lanse atak mwen enpòtan. Read more









Etazini ap Deplwaye Avyon Konba Avanse Nan Emira Arab Ini Depatman Defans Etazini fè konnen yè mekredi a ke lap deplwaye avyon konba avanse nan Emira Arab Uni pou ede proteje peyi a kont menas ke rebel Houthi ki alye ak Iran yo poze nan Yemen. Nan yon kominike, Pentagon nan di Minis Defans Lloyd Austin te enfòme prens eritye Kouwòn Emira Arab Uni an bin Zayed Al Nahy nan telefon madi 2 fevriye pase ke lap voye avyon pou ogmante sipò lame Etazini pou peyi a. Austin dakò tou pou voye USS COLE bato fos naval la ki gen yon misil telegide pou ede la marinn Emira Arab Uni e fè yon estasyon ravitayman nan Abu Dhabi daprè depatman an. Li di objektif deplwaman sa yo se pou voye yon siyal klè ke Etazini kanpe bò kote Emira Arab Uni kom yon patnè estratejik depi lontan. Minis Defans izrayelyen an, Benny Gantz komanse yon vizit 2 jou nan Bahrain mekredi 2 fevriye pase a, e pandan vizit sa a li pral siyen yon akò sekirite avek lidè Bahrain yo daprè sa laprès izrayelyen rapòte.









Biden: Etazini Elimine Lidè Eta Islamik la Nan yon Atak nan Siri -GADE AN DIREK Prezidan Joe Biden fè konnen yon inite espesyal fos zame Etazini lanse yon atak nan nodwès la Siri bonè Jedi maten ki touye pi gwo lidè gwoup teworis Eta Islamik la, Abu Ibrahim al-Hashimi al Qurayshi. Biden di tout Ameriken ki te patisipe nan operasyon an retounen sen e sof. Biden di li pral pwononse yon diskou nasyonal kote li ba pale sou atak la pi ta jodia.



GADE: Diskou Prezidan Biden sou atak la a 9:30 am

Sekouris ki te sou sèn nan rapote gen 13 moun ki mouri, pami yo 6 timoun ak 4 fanm. Operasyon an ke abitan zon nan di dire plis pase 2 zè'd tan te leve moun nan vilaj Atmeh a ki sitye tou pre frontyè La Tiki. Yon deklarasyon pot pawol Pantagon nan John Kirby pibliye, pat bay okenn detay sou operasyon an. Li di Depatman Defans la va bay plis enfomasyon pi ta. Operasyon an ki fet nan nuit nan pwovens Idlib la, dènye pati la Siri ke rebèl yo kontwole, sèvi kom baz pou plizyè chèf gwoup teworis Al-Qaida ak kèk lot militan. Se pa premye fwa fos zame Etazini vize yon lidè wo plase Al-Qaida nan rejyon sa a. Souvan yo depann sou atak ayeryen ak dron pou akonpli misyon an. Nan mwad Oktob 2019, Fos Espesyal Militè Etazini te patisipe nan yon atak nan Idlib ki te touye ansyen lidè gwoup Eta Islamik la Abu Bakr Al-Baghdadi.



Yon pati nan enfomasyon pou nouvel sa a soti nan Associated Press









Amnesty Entènasyonal di Izrayèl Aplike yon Politik Apartheid kont Palestinyen yo Nan yon nouvo rapò, Amnesty Entenasyonal akize Izrayèl dèske li kenbe yon politik Apartheid kont palestinyen yo lè li sezi tè yo ak propriete yo, kontinye ap fè masak ilegal e refize yo sitwayènte. Gwoup la lanse apèl pou mande yon envestigasyon tribunal kriminèl entènasyonal la. Izrayel rejte rapò sa a ki daprè li se yon rapò kont Jwif e ke li gen erè. Nan yon rapò ki gen plis pase 200 paj, Amnesty Entènasyonal akize Izrayel deske li soumèt palestinyen yo anba yon systèm segregasyon rasial. Li akize eta Jwif la deske li mentni politik ki kreye sa li dekri kom yon systèm opresyon ak dominasyon sou palestinyen yo. Rapò sa a ke Amnesty Entenasyonal di ki pran plis pase 4 tran pou fini-l mande pou tribunal kriminèl entènasyonal mennen yon envestigasyon sou Izrayel. Amnisty mete-l ansanm ak plizyè oganizasyon k-ap defann dwa moun pou akize Izrayel pou yon politik Apartheid, kote l-ap mete Palestinyen deyò nan kay yo, e pa ba yo dwa patisipe nan tout aktivite peyi a. Amnesty pa wè diferans nan sa Palestinyen ap pase nan Izrayèl, e ak lavi yo nan Sis-Jòdani ak Gaza ke Izrayèl kontwole depi ane 1967 men ke li pa antre nan teritwa li. Read more