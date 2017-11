Pap Franswa Selebre Premye Mès li nan Myanmar

Pap Franswa rankontre mekredi 29 novanm 2017 la ak lidè Konsey Siprèm Mwann Doudis yo nan kapital Myanmar la, Yangong, nan moman Souvren Pontif la prè ske rive nan fen yon vwayaj lap fè nan peyi Sid-Azayatik la.

Rankont sa a fèt apre pap la te fin pran la pawol devan yon kokenn foul moun nan premye mès li dirije an piblik nan ansyen Birmani an kote boudis yo reprezante majorite popilasyon an.

Pap Franswa lanse apèl bay pèp birman an pou mande l chache tounen yon enstriman lapè ak rékonsilyasyon.

Pap la di: "Mwen konnen Myanmar se yon peyi ki chaje blese ke zak vyolans komèt. Gen blese moun ka wè, genyen lòt moun paka wè; Tantasyon pou reyaji sou blese sa yo atrave yon sajes mondyal se premye pa nou genyen pou n franchi. Gen pami nou ki panse ke geerizon-an kapab soti nan mekontantman ak revanj. E poutan, chemen revanj la se pa chemen Jezi te chwazi a."