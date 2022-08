Olivia Newton-John, yon gwo vedèt ki ranpòte plizyè Pri Grammy e ki te reye pami pi bon yo nan domèn pop, country, kontanporen ak mizik dans, mouri a laj de 73 an. Pami hit li yo nou jwenn "Physical" epi "You're the One That I Want."

Newton-John se moun peyi Ostrali e li te vann plis pase 100 milyon albòm. Fanatik yo te tonbe damou pou li tou lè li te jwe wòl Sandy nan film popilè "Grease".