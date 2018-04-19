Kore di Nò Pa Poze Okken Kondisyon pou Pwoche Somè Lidè li a ak Prezidan Ameriken an

Prezidan Kore du sid la, Moo Jae-In, fè konnen Kore di Nò pa poze okenn kondisyon pou somè ki pral dewoule ant lidè Kim Jong Un , limenm ak Prezidan ameriken Donald Trump konsènan nesesite pou entèdi zan nikleyè sou pensil Kore a.
Mesye Moon deklare bay yon seri PDG antrepriz nan Sewoul jedi 19 avril la:
"Pyongyang pa fè okenn egzijans Etazini kapab twouve inakseptab, tankou retrè sòlda ameriken sou teritwa sid koreyen. Prezidan Kore di sid la kontinye pou l di, yo sèlman pale sou politik ostil Washington mete an aplikasyon kont Kore di nò."