Accessibility links

Languages
Anvan Swivan
Breaking News
Lèzetazini

Kore di Nò Pa Poze Okken Kondisyon pou Pwoche Somè Lidè li a ak Prezidan Ameriken an

  • Ekip Sèvis Kreyòl VOA
Sou ekran televizyon ki nan foto a, moun kapab wè Prezidan ameriken an, Donald Trmp, agoch, Prezidan Sid Koreyen an Moo Jae-In, nan mitan, ak lidè Kore di Nò a, Kim Jong Un.

Prezidan Kore du sid la, Moo Jae-In, fè konnen Kore di Nò pa poze okenn kondisyon pou somè ki pral dewoule ant lidè Kim Jong Un , limenm ak Prezidan ameriken Donald Trump konsènan nesesite pou entèdi zan nikleyè sou pensil Kore a.

Mesye Moon deklare bay yon seri PDG antrepriz nan Sewoul jedi 19 avril la:

"Pyongyang pa fè okenn egzijans Etazini kapab twouve inakseptab, tankou retrè sòlda ameriken sou teritwa sid koreyen. Prezidan Kore di sid la kontinye pou l di, yo sèlman pale sou politik ostil Washington mete an aplikasyon kont Kore di nò."

Back to top
XS
SM
MD
LG