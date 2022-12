Twoup Ameriken ap Veye Espas Ayeryen Mwayèn Oryan an depi yon Baz nan Qatar Pandan Mondyal Foutbòl la Apepre 8,000 sòlda Ameriken ap veye espas ayeryen Mwayèn Oryan an depi yon gwo baz aviyasyon ki sou kontwòl Qatar pandan Mondyal Foutbòl la ap dewoule. Baz aviyasyon Al-Udeid la sitye nan dezè a apepre 30 kilomèt o sidwès Doha, kapital Qatar. Yo te konsidere baz sa a tèlman sekrè ke ofisye militè Ameriken yo te konn refere a li kòm "yon kote nan sidwès Azi." Kounyea koken chen baz sa a reprezante yon bijou estratejik pou Qatar. Li mete aksan sou kolaborasyon sere-sere ki egziste ant Etazini ak emira a ki sitye nan Gòlf Arab la. Washington konsidere Doha tankou yon alye enpòtan ki pa manm LOTAN. Read more









Blinken Sèmante Etazini pral Kontinye Apiye Israèl Malgre Malèz ki Egziste sou Gouvènman an Sekretè d Eta Ameriken Antony Blinken deklare Etazini pap ekate l ak sipò san gade dèyè li pwomèt Israèl malgre gwo diferans ki egziste ant gouvènman Ameriken an ak Premye Minis-eli Benjamin Netanyahu. Administrasyon Biden gen kè sote vizavi manm gouvènman li an ki se ekstremis zèl dwat. Blinken deklare Dimanch ke Etazini pral rete yon bon zanmi Israel menm nan moman kote lap pousuiv objektif Netanyahu te opoze. Pami yo gen rezolisyon 2 eta a pou konfli Israelo-Palestinyen an epi restorasyon antant nikleyè ane 2015 ak Iran. Blinken ajoute administrasyon Biden nan pral diskite ak gouvènman Netanyahu a sou politik, pa pesonalite. Li lanse avètisman pou di tou ke Etazini pral opoze tout politik ki ta chache majinalize Palestinyen yo.









Gwoup Eta Islamik la Anonse Lanmò Lidè li Gwoup Eta Islamik la, anonse Mèkredi lanmò lidè li a, Irakyen Abu Hassan al-Hashimi al-Qurashi, ki mouri dapre sa yo di ap "goumen ak lènmi Bondye yo". Nan yon mesaj odyo, pòtpawòl gwoup jihadis la te anonse ke yon nouvo moun - Abu Al-Hussein al-Husseini al-Qurashi ap dirije gwoup la kounyea. Al-Qurashi fè pati de fanmi pwofèt Muhammad la, setadi li se yon desandan.









Qatar di ant '400 ak 500' Travaye Mouri Pandan Konstriksyon pou Mondyal la Yon responsab wo plase peyi Qatar ki te patisipe nan preparasyon peyi a pou Mondyal Foutbòl la di gen ant "400 ak 500" travayè ki pedi lavi yo pandan konstriksyon an. Se premye fwa li janm bay yon chif ofisyèl. Chif sa a bokou pi wo pase sa Doha te di anvan. Hassan al-Thawadi, sekretè jeneral Komite Siprèm Qatar pou Livrezon ak Eritaj bay chif sa a sanzatann pandan yon entevyou ak jounalis Britanik Piers Morgan. Nouvo done a menase pou'l bay kritik gwoup dwa moun yo plis jarèt. Yo te plenyen pou di se gras ak migran yo ke Mwayèn Oryan an gen opòtinite patwone premye Mondyal Foutbòl li. Se migran sa yo ki ede konstwi stad ki koute $200 milya dola, sistèm tren epi nouvo enfrastrikti ki te nesesè pou tounwa a.