Spektak Comic-Con nan retounen nan San Diego, Kalifoni.

Moun te ka wè patisipan nan spektak sa a andedan ak ozalantou Sant Konvansyon San Diego a, kote plizyè dizèn milye fanatik te asiste premye Comic Con (ki se yon fenomèn kilti pop) ke yo te ka asiste depi 2019.

Yo te vini pou koute komite ak gade premyè film tankou "Dungeons and Dragons: Honor Amonth Thieves," "Lord of the Rings: The Rings of Power" ki se yon pwodiksyon Amazon epi "Severance" seri televize Apple la, ki ranpote anpil nominasyon pou pri Emmy.