Sinema Afriken: Men Loreya 27e Edisyon Festival Sinema Fespaco a

- Etalon lò Yennenga: "La femme du fossoyeur" pa Ahmed Khadar ki reprezante peyi (Somali)

- Etalon ajan : "Freda" pa Gessica Geneus ki reprezante peyi (d'Ayiti)

- Etalon kwiv: "Une histoire d'amour et de désir" pa Leyla Bouzid ki reprezante peyi (Tinizi)

- Pi bon prim aktè gason: Alassane Sy ki reprezante peyi (Senegal)

- Pi bon prim aktè fanm : Zainab Jah ki reprezante peyi (Tanzani)

-Pi bon dekorasyon: "La Nuit des Rois" pa Philippe Lacote ki reprezante peyi (Côte d'Ivoire)

- Pi bon montaj video: "Souad" nan film Amin Ayten ki reprezante peyi ( Lejip )

- Pi bon senaryo: "Nameless" Mutiganda Wa Nkunda ki reprezante peyi (Rouwanda)

- Pi bon Imaj: "This is not a burial, it is a resurrection" pa Jeremiah Lemohang Mosese ki reprezante peyi (Lesotho)

- Pi bon son: "Freda" de Gessica Geneus ki reprezante peyi (d'Ayiti)

- Pi bon mizik: "La femme du fossoyeur" pa Ahmed Khadar ki reprezante peyi (Somali)

- Etalon lò pou dokimantè : "Garderie Nocturne" pa Moumouni Sanou ki reprezante peyi (Burkina Faso)

- Étalon ajan pou dokimantè: "Marcher sur l'eau" de Aissa Maiga (Senegal-Mali)

- Étalon kwiv pou dokimantè: "Makongo" de Elvis Sabin Ngaibino ki reprezante peyi (Repiblik Afrik Santral)

SEKSYON PERSYOVIZYON

- Prim Paul Robson: "Traverser" pa Joël Akafou ki reprezante peyi (Côte d'Ivoire)

- Prim Oumarou Ganda: "Tug of War" pa Amil Shivji ki reprezante peyi (Tanzani)