Depozisyon Minis Jistis Ameriken an, Jeff Sessions, sou Larisi avèk Ansyen Direktè FBI la, James Comey.

Minis jistis ameriken an, Jeff Sessions --ki tap fè depozisyon li devan komisyon sèvis sekrè Sena a-- fè konnen li pat fè anyen ki pa sa lè li te rankontre 2 fwa, ane pase, avèk anbasadè peyi Larisi nan Washington nan; daprè Misye Sessions, tout pawòl ki ta di kòmkwa li te mele nan konbinezon louch avèk otorite Moskou yo pou yo enfliyanse rezilta eleksyon prezidansyèl novanm 2016 la, ebyen, tout pawòl konsa se “yon manti revòltan e detestab.”

Nan deklarasyon Minis Sessions fè pou l te ouvè depozisyon li yo devan komisyon an, li fè konnen li te pran desizyon pou l wete kò l nan ankèt sou yon posib enfliyans Moskou sou eleksyon an, paske règleman Depatman Jistis la entèdi li patisipe nan ankèt sa a puiske li te youn nan prensipal konseye kandida Donald Trump.

Minis jistis ameriken an ajoute pou le moman li pa konnen anyen ditou sou ankèt kriminèl kap dewoule sou direksyon Robert Muller, yon ansyen direktè Biwo Ankèt Federal la (FBI) kap jwe wòl presipal la nan envestigasyon kap fèt sou dosye Moskou a; pèsonalite kit e bnonmen Misye Muller nan pozisyon sa a se Minis Jistis Adjwen an, Rod Rosenstein, ki te pran tèt ankèt la apre Misye Sessions te deside pran distans li ak envestigasyon an.

Minis Sessions di komisyon an : “Mwen gen konfyans nan Misye Muller”, menmsi li pa fin konnen si Prezidan Donald Trump pataje konfyans sa a. Jeff Sessions pale konsa nan moman nouvèl yo fè konnen prezidan ameriken an ap anvizaje posiblite pou l revoke Robert Muller ki te jwenn nominasyon n nan pòs avoka espesyal la sa poko gen yon mwa. Malgre envitasyon manm komisyon an, Misye Sessions refize plizyè fwa reponn kesyon sou konvèsasyon li te genyen ak Prezidan Trump. Chak fwa li te fè konnen “sete konvèsasyon prive.”

Pandan ansyen direktè FBI la, James Comey, te konparèt devan menm komisyon an semèn pase a, li te di li panse Prezidan Trump vyole separasyon nòmal ki egziste ant otorite kap mennen yon ankèt kriminèl avèk tout sipèvisyon La Mezon Blanch lè prezidan an te ba l konsèy pou l mete fen nan ankèt sou aktivite Larisi konsènan eleksyon prezidansyèl novanm 2016 la.