Prezidan Dominiken an Lanse Apel Ijan Pou Regle Kriz Ensekirite a ann Ayiti

Nan diskou li fe devan Asanble Jeneral Nasyonzuni, Prezidan Republik Dominikenn nan, Luis Abinader, lanse apel urjan bay diplomat yo pou yo chache yon solusyon pou kriz Ayiti ap travese a.

Abinader lanse sipliye peyi manm yo pou yo pa abandone Ayiti.

"Kominote entenasyonal la pata dwe - e li paka abandone pep Ayisyen an nan moman sa a kote nivo ensekirite a taka koze peyi a detwi tet li. Mwen di sa ak tout senserite e pa yon fason diplomatik," Abinader deklare. "Ak divizyon ki egziste aktyelman nan mitan lideship Ayisyen an ak prezans danjre gang yo ki kontwole yon gwo pati teritwa a, Ayisyen poukont yo paka pasifye peyi a. Yo pa menm ka kreye kondisyon nesese pou tabli yon lod minim. Pa konsekans, sa ki pi enpotan ak pi urjan se sekirite Ayiti. Se selman apre nou finn atenn objektif sa a ke ap kapab gen eleksyon lib, jis, ke moun ka fe konfyans. Epi ak yon nouvo gouvenman kom entelokite lejitim, yap kapab prepare yon plan sosyal ak ekonomik."

Abinader ajoute depi manda li komanse, li gen ke sote pou sakap pase Ayiti.

"Depi nou monte sou pouvwa a, nap veye sityasyon an ann Ayiti paske nou konnen pwoblem yo taka travese frontye a," prezidan an deklare. "Se poutet sa li enpotan pou kominote nasyon sa yo konprann ak tout ijans e yon fwa pou tout ke kriz Ayiti a se youn nan pi gwo priyorite yo e li merite pou nou veye sou li an pemanans. Resaman gen kek gouvenman ki pran mezi pou fe fas ak kriz Ayisyen an. Pandan plizye lane, chak jou peyi nou ap fe fas ak konsekans sa yo preske poukont nou."

Prezidan Dominiken an lanse apel sa a nan moman kote kote kek gwoup migran Ayisyen ap travese Amerik di Sid la pou rive sou frontye Etazuni.