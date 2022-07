Premye Minis Italyen an di Li Pral Demisyonen

Premye Minis Italyen an Mario Draghi deklare li fè kabinè li a konnen li pral remèt lèt demisyon ni bay prezidan an apre alye kowalisyon li an derefize apiye yon pwojè lwa gouvènman an ki anvizaje ede Italyen yo peye frè enèji yo ki wo anpil.

Draghi deklare Jedi "majorite inite nasyonal la, ki te soutni gouvènman an depi kreyasyon ni pa egziste anko."

Kounyea balon an nan pye Prezidan Sergio Mattarella pou'l aksepte oswa rejte demisyon an.

Prezidan an taka mande Draghi pou'l mande pou fè yon vot konfyans ofisyèl sou gouvènman li an. Sepandan si kriz politik la pa rezoud vit e prese, prezidan an taka kraze palman Italyen an epi pare chemen an pou eleksyon dewoule anvan lè osito ke mwad Septanm nan.