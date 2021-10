Pot Pawol Adjwen Mezon Blanch Karine Jean-Pierre Reponn Kestyon Sou Ayiti

Pot pawol adjwen Mezon Blanch la, Karine Jean-Pierre, te reponn kestyon jounalis poze sou Ayiti jodia, pandan li te nan avyon prezidansyel la Air Force One, nan wout pou al nan eta Michigan ak Prezidan Joe Biden.

Men sa yo mande'l, ak sa li reponn:

Q: Ki preparasyon administrasyon Biden nan ap fe pou 60,000 migran Ayisyen kap vwayaje depi Amerik Santral la pou vinn Ozetazuni kounyela a?

KARINE JP: Sa'm kapab di'w se ke nou kontinye ap aplike (lwa) Tit 42 a sou frontye a. Jan mwen deja di'l se yon lwa ki gen pou we ak sante piblik, se pa yon politik imigrasyon pou fanmi ak moun ki vwayaje poukont yo - men pito yon manda CDC (Sant pou Kontwol Maladi) ke nou aplike le posib. Determinasyon sou kiyes pou nou kite antre ak kiyes pou nou ekspulse baze sou plizye fakte - pami yo kiyes ki nan fanmi an, ki ako nou genyen ak peyi kote yo soti a oubyen peyi kote yo tap viv anvan yo vinn sou frontye Etazuni.

Yon lot done nou sevi pou determine si n'ap mete yon moun nan detansyon depann de kapasite sant Sevis Imigrasyon ak la Dwann nan ICE epi Gad Frontye a genyen pou kenbe moun yo. Jan nou di'l plizye fwa, moun ke nou paka ekspulse yo, nou mete yo sou lis moun ki gen pou paret devan yon juj pou determine si yo gen dwa rete Ozetazuni e nou ba yo dokiman ki di yo gen pou yo konparet devan la justis pi ta. Li posib ke nou fe determinasyon pou moun sa yo pa lot mwayen alternativ, men sa mande pou yo ale nan biwo ICE kote yo komanse pwochen etap pwosesus la, yo rapli papye ki transfere ka yo de Gad Frontye a a ICE epi nou chache alternativ pou yo pa oblije rete an detansyon pandan y'ap tann pwosesus imigrasyon an avanse.

Pwosesus sa a an plas atrave frontye nou. Jan ou ka imajine sa, n'ap travay ak lide nan rejyon an sou kestyon migran sa yo kap vini sou frontye a men nou gen yon sistem an plas ke n'ap eseye suiv epi nou kontinye lanse apel bay migran yo pou di yo pa vini kounyea, e n'ap eseye kontinye fe sa n'ap fe depi kek semenn deja.

Q: Anvwaye Espesyal Prezidan Biden pou Ayiti, Daniel Foote, pral reponn kestyon Komite La Chanm de Reprezantan k'ap travay sou Zafe Etranje semen sa a. Eske Mezon Blanch la pale ak misye?

KARINE JP: Mwen pa gen okenn bagay pou'm di'w pa rapo ak kestyon sa a.



Korespondan VOA nan Mezon Blanch, Patsy Widakuswara kontribye a repotaj sa a