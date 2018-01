Prezidan Kore Di Sid la di Li Pare yon Chita-Pale ak Tokay Nò Koreyen li a

Prezidan Kore di Sid la, Moo Jae-In, deklare, mèkredi 10 janvye 2018 la li pare pou l fè yon chita-pale dirèk ak tokay nò-koreyen li an, Kim Jung Un, men se sèlman si Pyongyang ranpli sèten kondisyon.

Of negosyasyon prezidan an fè bay lidè nò-koreyen an entèvni yon jou apre diplomat ki reprezante 2 Kore yo te fè premyen rankont yo depi mwa desanm 2015.

Prezidan Kore di Sid la di jounalis nan vil Sewoul yo, yon somè bilateral ta dwe gen plis enportans pase yon senp rankont ki dewoule pou lafòm. Mesye Moon kontinye pou l di li ta dwe jwenn garanti konsènan yon sèten nivo siksè anvan pou l ta fè yon chita-pale ak lidè Kore di Nò a, Kim Jung-Un..