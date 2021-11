Prezidan ameriken an, Joe Biden, lage entèdiksyon sou do manm gouvènman nikaragwayen an pou yo pa antre Ozetazini. Desizyon sa a se kòm yon repons pou yon eleksyon jeneral ke Lezetazini ak anpil lòt peyi denonse, kòmkwa li te plen koken an favè prezidan nikaragweyen an, Daniel Ortega.

Lyonel Desmarattes prepare sou dosye a yon repòtaj nou kapab suiv sou video ki pi ba a.