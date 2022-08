Nan Peyi Mali, Zafè Fimen Chicha Kaba

Nan peyi Mali ann Afrik koze chicha a kaba. Gouvenman entedi Maliyen yo fimen chicha pou rezon sante. Men chicha popile anpil ak jenes la se yon distraksyon pou yo. Mezi sa a vekse pwopriyete magazen ki vann chicha yo.

Moussa Fofana se yon vande chicha:

"On devrait être avertis avant la publication du décret et nous donner assez de temps. Vous voyez dans la boutique, nous avons beaucoup de stocks ici, On n’a pas eu le temps de vendre ni rien alors que nous avons financé dedans. Nous venons de terminer les études, on n’avait pas de travail, le peu que nous avons, nous l’avons investi sur ces produits."

Sepandan, responsab la sante yo nan peyi sa a kote pi fo pipilasyon an se mizilman, di gen bon rezon sanite pou mete limit sou pratik sa a.

Ousmane Toure se prezidan asosyasyon viktim tabak yo:

"Il y a beaucoup de chicha clubs là où nous sommes. Et ces chicha clubs, qu’est ce qu’ils disent aujourd’hui? "Qu’ils gagnent parce qu'ils emploient des gens". Mais en termes de mortalité et de maladie, si on prenait ça en compte, nous verrons que franchement le mieux c’est d’arrêter."



Tabakolog Salif Kone di non selman jenes la fekante chicha klub men yo gen aparey pou fimen lakay yo tou.

"On avait mené une étude dans certaines communes de Bamako par rapport à la consommation de la chicha chez les jeunes scolaires. Dans ce travail scientifique, il est ressorti qu’à peu près 70% des scolaires dans les communes où nous avons mené l’enquête consomment de la chicha et aussi de la cigarette. Parmi ces jeunes, à peu près 70% ont proprement leurs machines à la maison, ils les utilisent. Et 50% ont développé une addiction et les femmes en consomment plus parce qu’il y a 53% des femmes qui consomment la chicha."

Kone esplike kijan chicha afekte sante moun konparativman ak sigaret:

"À la différence du tabac, il faut savoir que la chicha renferme beaucoup plus de substances toxiques hyper-dosées. Il s’agit là de beaucoup plus de nicotine que dans la cigarette ordinaire, de beaucoup plus de goudron que dans la cigarette ordinaire et il y a également des cancérigènes qui sont dûs à la présence des métaux lourds."

Pou fini, Tabakolog Salif Kone di li apiye desizyon gouvenman Mali a pran pou'l entedi chicha e ke sosyete a ta dwe mete men ansanm pou respekte'l.



"Cette décision du gouvernement est salutaire, c’est à nous les médecins, nous les parents de ces enfants de conjuguer nos efforts aux efforts du gouvernement pour arrêter la consommation de la chicha au Mali."