Moun Okap Komanse Antere Fanmi ki Mouri nan Eksplozyon Kamyon Gaz la

Nelly Joseph te fouye debri kay li, ki boule nan eksplozyon kamyon gaz la, pou chache pitit gason ni. Pitit la te antere anba dekonb yo. Nelly tap chache tou, yon kote pou domi.

Li di Associated Press ke byen ta lendi swa li te tande yon gwo bwi ki te lakoz li soti nan kabann ni. Li tande moun di yon kamyon gaz te fè aksidan, donk li kouri pran kat idantifikasyon li e li t'al rejwenn yo deyo a.



Rate gaz ki egziste ann Ayiti a te lakoz kèk nan vwazen li yo te pwofite chans pou ranmase gaz ki te gaye atè a.

"Dram sa a se yon dram de la mizè," Premye Minis Ariel Henry, ki t'al Okap pou fè konsta dega yo deklare pandan yon konferans pou laprès Lendi. "Se yon dram edikasyon. Se paske moun yo pa fè atansyon de danje ke gazolin nan reprezante ki fè yo manipile'l mal e gen otan de moun ki mouri."



Dapre responsab yo gen omwens 75 moun ki mouri nan aksidan an. Premye minis la te mobilize ministè sante piblik la pou oganize repons ak brili moun sibi nan dife ki pran an. PM Henry di gen plizyè minis ki te fè pati delegasyon li an, pami yo minis afè sosyal la.

"Li vini paske gen anpil moun ki pèdi tout sa yo genyen, i konpri kote pou yo domi. Epi minis afè sosyal la vini pou wè kijan sityasyon an ye, kijan nou pral fè reponn," premye minis la di.

Direkte Jeneral Polis Nasyonal Okap la, pran angajman pou lapolis akonpaye popilasyon ki viktim aksidan an.

"Nou pwomèt popilasyon an ke lapolis ap byen jwe wol li nan moman difisil sa a."

Direkte lopital Inivesite Justinien an Doktè Jean Gracia, fe konnen gen 10 pasyan ki mouri lopital la.

"Aktyèlman nou gen 22 pasyan lopital. Yo resevwa swen dijans e tout sa ki te nan eta mwens ke 90% nou te kenbe e sak te gen plis pase 90% ko yo boule, nou refere yo."

Doktè Gracia fè konnen yo te manke antibyotik men nan apremidi Lendi yo te resevwa kèk don ki pèmèt yo fè fas ak ijans yo.



Nan Potoprens, Anbasad Etazini nan peyi d'Ayiti prezante kondoleyans li bay Ayiti nan yon mesaj li pibliye sou kont ofisyèl Twitter li a.

"Chaje Dafè Kenneth Merten ak tout kominote Anbasad la prezante kondoleyans sensè yo bay sila yo ki blese yo ansanm ak fanmi ak zanmi sila yo ki pèdi lavi yo. Nou swete bon retablisman a moun ki blese yo oswa ki afekte yon fason kèlkonk pa eksplozyon mòtel sa.

Kominote Anbasad peyi Etazini an eksprime senpati li ak solidarite li ak pèp ayisyen an nan moman difisil sa, e nou mete nou ansanm ak pèp ayisyen an pandan nou ap deplore vi sa yo ki pèdi. Nou gen rekonesans pou relasyon solid, dirab nou pataje ak peyi d Ayiti, epi nou rete fèm bò kote tout Ayisyen nan moman difisil sa," deklarasyon anbasad la di.



Kek enfomasyon pou repotaj sa a soti nan Associated Press, Wilner Bossou nan vil Kap Ayisyen kontribye a repotaj sa a.