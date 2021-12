Premye Minis Ariel Henry Rive Okap

Pwemye Minis Ayisyen an, Ariel Henry rive nan ayéwopo vil Kap Ayisyen kote l ap rankontre otorite lokal yo ak pote akompayman gouvenman an bay viktim aksidan kamyon ki fet nan lanwit 13 pou louvri 14 desam 2021 an.



Premye minis la deklare 3 jou dèy nasyonal pou viktim ki mouri apre yon kamyon ki tap transpote gaz te chavire epi eksploze. Dapre responsab yo, kamyon an tap eseye evite frape yon moto e se konsa li te vin chavire epi eksploze. Kay ak machin ki te nan zon nan pran dife.



Pou kounyea, bilan viktim yo se omwens 50 moun mouri ak plizyè douzèn lòt blese.



Korespondan VOA Okap, Yvan Martin Jasmin kontribye a repotaj sa a