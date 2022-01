Men Sak Diskite Nan Rankont Kanada sou Ayiti a

Asistan Sekretè d'Eta Ameriken pou Zafè Emisfè Oksidantal la bay jounalis Ameriken ki kouvri Ayiti yon kont randi sak te diskite pandan rankont Kanada oganize sou Ayiti Vandredi 21 Janvye a.



Se Minis Afè Etranje Kanadyèn nan Melanie Joly ki te prezide rankont la. Premye Minis Kanadyen Justin Trudeau ak Premye Minis Ayisyen Ariel Henry te pran la pawol nan komansman rankont la.



Sekretè d'Eta Adjwen Ameriken Wendy Sherman te reprezante Etazini. Sekretè Sherman te pami 24 responsab gouvènman etranje, pi fo pami yo minis, ki te patisipe nan diskisyon an.



"Sa ki vreman enpresyone'm se angajman peyi nan emisfè a, ewopeyen yo, peyi azyatik yo pran pou redouble jefo nou vizavi Ayiti," sekretè Nichols deklare.



Prensipal Sijè Diskisyon



Ensekirite a, sipò pou Polis Nasyonal Ayiti, sevis ponpye ak sèvis swen sante Ayiti te prensipal diskisyon an. Yo mete aksan tou sou enpotans yon solisyon Ayisyen pou fe fas ak defi peyi a gen pou'l leve nan divès domèn epi retou enstitisyon konstisyonèl yo ak yon gouvènman demokatikman eli.



Premye Minis Henry te pale de angajman li pou'l jwenn yon konsansis politik pou rezoud kriz peyi a.



Asistans



- Kanada pwomèt $50 milyon (Kanadyen) asistans

- Etazini bay $15 milyon pou Polis Nasyonal Ayiti (PNH) - lap voye 16 ekspè, bay fòmasyon pou inite SWAT, gad frontyè, 60 nouvo machin, ekipman pwoteksyon, aktivite anti-kowipsyon ak anti-gang, prizon ki gen twop moun ladan yo

-Etazini bay $100 milyon atravè USAID pou ede viktim tranbleman tè yo

-LONU ap planifye yon rankont donatè pou mwad Fevriye a pou Ayiti

- Chili, Ajantin, Brezil, Japon ap ede kore polis nasyonal la



7 Fevriye



Eske Etazini gen kè sote pou dat 7 Fevriye a kap pwoche. Yon dat ki gen anpil siyikasyon pou pèp Ayisyen.

"Manda premye minis [Ariel Henry] pa lye ak manda prezidan an [7 Fevriye]. Sa pèp Ayisyen an vle e espere se pou kontinye fè pwogrè pou ka gen eleksyon ak yon prezidan eli demokratikman. Se sou sa gouvènman an ap travay kounyea. Mwen pa kwè pèp Ayisyen an konsantre'l sou dat 7 Fevriye a," Nichols deklare.

"Lezetazini ak kominote entènasyonal la vle asire ke Polis Nasyonal Ayisyen an pare pou fe fas ak ensekirite a," Nichols ajoute.



Entevansyon Militè?



"Nou pat diskite sou sa pandan rankont minis yo," Nichols deklare.



Konfyans nan PM Henry?



Sekrete d'Eta adjwen an pa reponn kestyon sa a dirèkteman lè jounalis yo fè remake premye minis la taka enplike nan asasina Prezidan Jovenel Moise la.



"Sa nou diskite se enpotans pou tout aktè politik Ayisyen yo kole tèt ansanm pou antann yo sou yon vizyon inifye pou lavni. Minis yo reitere sa. Premye minis la eksprime angajman li pou fè sa," Nichols deklare.



Eleksyon



"Dewoulman eleksyon pral depann de kondisyon ki egziste nan peyi a," Nichols di. Li ajoute fok kandida yo ka mennen kanpay, oganize miting ak patizan yo, fok konsèy elektoral pwovizwa a ka fè travay li komsadwa, e fok gen yon konsansis politik "sifizan" pou pouse pou pi devan ak eleksyon.



Etazini pa gen okenn dat fiks li apiye men pi bonè se pi byen, dapre sekretè a.



Meksik eksprime volonte li pou'l ede Ayiti jere eleksyon an, epi bay asistans teknik, materyèl ak lojistik si nesesè.



Diaspora



"Mwen rankontre pèsonèlman diaspora Ayisyen nan Miami ak Nouyok e mwen rankontre vityèlman dispora Ayisyen nan Boston," Nichols di nou. Li admèt ke yo pa toujou antann yo sepandan:



"Nou kwè ak tout kè nou ke diaspora Ayisyen an ka ede nou konprann pi byen peyi a epi ba nou opinyon valab ke nou ka sèvi lè nap devlope politik nou," Nichols deklare. "Nou pral kontinye pale ak diaspora a epi travay ak yo nan lavni."