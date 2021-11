Libi: Piti Gason Gadhafi Diskalifye Kòm Kandida Pou Eleksyon Prezidansyèl Komite Elektoral Libi a diskalifye pitit gason ex-diktatè Moammar Gadhafi a kòm kandida pou eleksyon prezidansyèl ki pral dewoule mwa pwochen an. Komite a site kòm rezon, plizyè kondanasyon nan tribinal misye te resevwa nan le pase. Non Seif al-Islam Gadhafi a te parèt sou yon lis kandida ki pa elijib pou eleksyon an, ke komite a pibliye Mekredi. Li ka konteste desizyon sa a devan tribinal nan jou kap vini yo. Eleksyon prezidansyèl fikse pou 24 Desanm, apre plizyè zane tantativ LONU te dirije pou mete fen nan lage sivil peyi a. Seif al-Islam te resevwa yon kondanasyon a mò an 2015 pou zak vyolans li te komèt kont manifestan yo pandan yon revòlt an 2011. Tribinal Krim Entènasyonal la asiyen'l tou pou krim kont l'imanite ki gen rapò ak revòlt sa a. Read more









Afganistan: Entèdiksyon pou Televize Pase Film ki Gen Fanm Landan yo Daprè nouvo règleman relijye yo, Ministè Taliban pou Pwomosyon Vèti ak Prevansyon mande pou televizyon yo pa pase seri odyovizyèl ki montre fanm. Nan yon dokiman Ministè Taleban pou Pwomosyon Vèti ak Prevansyon voye bay medya yo, li di ke "Televizyon yo dwe evite montre feyton televize ak seri odyovizyèl ki gen fanm ladan yo". Ministè a mande medya yo tou pou yo asire yo ke jounalis fanm yo kouvri tèt yo ak vwal Islamik la lè y ap prezante yon emisyon. Menm dokiman an fè estasyon televizyon yo obligasyon tou pou yo pa prezante pwogram "ki pa sou menm liyn ak valè Islamik yo", jan yo an pratik nan Afganistan" ni sa kote moun ap joure relijyon an oswa ki "montre vizaj pwofèt la ak konpayon li yo". Daprè pratik ki te an vigè sou premye rejim Taleban yo, sòti nan ane 1996 pou rive an 2001, otorite epòk la te entèdi fonksyonnman televizyon, sinema ak tout lòt fòm amizman ou distraksyon popilè nan peyi a. Yo te konn menm pini yon moun si l te podede yon VCR -yon aparèy pou anrejistre oubyen jwe video. Depi Taleban yo te fin pran pouvwa a avèk fòs nan mwa d out pase a, yo poko pèmèt anpil fanm retounen travay nan sèvis piblik la; epi klas pou tifi nan kolèj piblik, lekòl segondè ak inivèsite poko relouvri nan peyi a.









Lame Ameriken Konsidere Kom "lejitim", Atak Aeryen ki te Touye Plizyè Sivil nan Siri Lame Ameriken an envoke "oto-defans" pou yon atak aeryen li te fè an 2019 nan peyi Siri ki te touye plizyè sivil, apre piblikasyon yon ankèt jounal New York Times, ki te akize Pentagòn. Daprè ankèt sa ke New York Times te pibliye samdi a, fòs espesyal Ameriken ki tap opere nan peyi Siri te bonbade twa fwa nan dat 18 mas 2019 yon gwoup sivil toupre vil Baghouz. New York Times deklare ke yon avoka militè rapòte ke atak sa ka konsidere tankou krim lagè. Nan yon deklarasyon detaye Dimanch Kòmandman Santral Lame Ameriken an te di ke yo te mennen yon envestigasyon, epi ankèt la revele se te "oto-defans, e ke yo te pran tout mezi apwopriye pou yo pat touye sivil". Chef Kòmandman Santral la, Bill Urban, deklare "Nou pran tout responsablite pou tout sivil sa yo ki mouri yo".