Larisi Antre nan Negosyasyon pou Lapè nan Azi Santral la

Yon diplomat wo-plase ki soti nan Larisi rive nan peyi Pakistan pou pale sou efò pou ankouraje chita-koze lapè dirèk ant pati kap batay yo nan Pakistan.

Anvwaye prezidansyèl Larisi pou Afganistan, Zamir Kabulov, ap vizite Islamabad apre chita-koze lanavèt, semèn pase a, ant reprezanten espesyal Etazini pou rekonsilyasyon nan Afganistan, Zalmay Khalilzad, ak gwoup Taliban an nan Katar.

Larisi ap fè kou li konnen pou l reyini bò tab negosyasyon an Taliban ak gouvènman Afganistan an, pandan li pè pou enstabilite kap kontinye nan Afganistan an pa menase alye li yo nan Azi santral ki pataje fwontyè ak Afganistan.