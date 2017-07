Somè Franko-Ameriken: Prezidan Trump ak Macron ap Selebre Fèt “La Bastille” la Ansanm Ane Sa a

Prezidan Donald Trump rive jedi 13 jiyè a nan vil Pari, an Frans, kote li rankontre ak prezidan fransè a, Emmanuel Macron. Apre rankont sa a, 2 lidè yo bay yon konferans pou laprès kote yo abòde divès tèm ki gen rapò ak relasyon tradisyonèl ki egziste ant Lèzetazini ak Lafrans epi sou divès kriz rejyonal yo, tankou kriz kap devlope nan peyi Siri, Irak ak Afganistan.

Prezidan Trump resevwa envitasyon ofisyèl kolèg fransè li a pou l patisipe, vandredi 14 jiyè a, nan selebrasyon anivèsè “Prise La Bastille", pi gwo fèt nasyonal nan Lafrans, ak 100èm anivèsè patisipasyon Lèzetazini nan Premyè Gè Mondyal la.

Nan konferans pou laprès la, Prezidan Trump di gen yon bagay ki ka fèt konsènan desizyon li te pran, sa pa gen lontan, pou l wete Lèzetazini nan Akò Pari sou Chanjman Klimatik yo e li diminye enpòtans yon rankont pitit gason li, Donald Trump Jinyò, te fè ane pase a avèk yon avoka ris e ki ta gen rapò ak kanpay elektoral la Ozetazini. Prezidan Trump di jounalis yo anyen pat rive nan rankont sa a. Ozetazini gen anpil ankèt kap dewoule sou le fèt ke Larisi te chache enfliyanse rezilta eleksyon prezidansyèl 2016 la an favè kandida repibliken an, Donald Trump; gen pawòl ki menm di kandida sa a ta dakò pou l sèvi enterè Moskou.

Prezidan Macron, ki abòde dosye chanjman klimatik yo nan konferans pou laprès la, rekonèt li menm ak kòlèg ameriken n nan pa atann yo sou kesyon an; men li respekte desizyon Misye Trump pran pou l wete Lèzetazini nan Akò Pari a. Chèf Deta fransè a pale konsa apre Prezidan Trump te di li posib pou Washington repran plas li nan Akò a nan lavni. Misye Trump: "We will see what happens", “Nou va wè kisa k pral rive."

Pou plis detay sou enpòtans vizit lidè ameriken an nan Pari pou Lèzetazini ak Lafrans, kolaboratè nou Serge Rodriguez te pran kontak ak jounalis Philomé Robert kap viv nan vil kapital franse a. Pou w tande entèvyou sa a, klike sou ralonj anlè a.