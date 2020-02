Epidemi Kowonaviris la ap Gaye nan Lachin ak Lòt Peyi nan Lemond

Nan Peyi Lachin kantite moun ki mouri anba maladi kowonaviris la monte depase 900, tandiske ogmantasyon kantite moun ki enfekte nan La Grann Bretay oblije gouvènman an deklare viris la “yon menas grav e imedyat” kont sante piblik. Nan jounen lendi 10 fevriye 2020 an, otorite britanik yo rapòte 4 nouvo ka; sa ki fè kantite total moun ki teste pozitif pou viris la nan peyi a monte rive 8. Minis sante piblik la, Matt Hancock, fè anons la yon fason pou gouvènman an kapab genyen plis pouvwa pou l izole moun ki enfekte yo epi anpeche viris la pwopaje.

Direktè jeneral Oganizasyon Mondyal Sante a (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus –ki t ap abòde dosye a lendi 10 fevriye a- deklare:

<< Pwopagasyon koronaviris la pami moun ki pa t janm vwayaje nan Lachin kapab tounen “eksplozyon ki pwovoke yon pi gwo dife”… Nan jou ki pase yo, nou konstate kèk ensidan ki bay kèsote, kote moun ki pa t janm ale nan Lachin trape viris la epi yo transmèt li bay lòt moun… >>

Pandan chèf OMS la t ap pale a, li site kèk ka transmisyon maladi a yo dekouvri nan La Grann Bratay avèk La Frans. Misye Tedros ajoute yon ekip ekspè medikal òganizasyon mondyal la rive nan Lachin nan jounen lendi a pou yo ede responsab yo mennen ankèt sou epidemi an.

Ozetazini e nan menm jounen lendi a, Prezidan Donald Trump deklare li espere epidemi kowonaviris la pral disparèt an avril, paske nan mwa sa a tan an toujou pi cho. Lidè ameriken an di:

“Chalè a, yon fason jeneral, touye kalte viris sa yo.”

Pandansetan Prezidan chinwa a, Xi Jinping, fè yon vizit san zatann nan yon lopital nan Peken (Lopital Beijing Ditan) kote anpil moun ki afekte ap swiv treman e kote li pale avèk pwofesyonèl lasante yo e avèk malad yo. Pandan vizit sa a, Misye Xi te pote yon mask sou figi li.

Prezidan Xi, ki pa t tèlman parèt an piblik depi mwa desanm 2019 la lè epidemi an te eklate a, vizite tou yon kominote rezidansyèl nan sant vil Peken pou l te mande moun yo pale li de chanjman ki fèt nan lavi chak jou yo depi epidemi an parèt la. Otorite lasante chinwa yo rapòte 97 lòt moun mouri pandan jounen dimanch 9 fevriye a sèlman, sa ki fè kantite total mò yo monte rive 908. Yo anrejistre tou 3 mil 62 nouvo ka enfeksyon nèf; se yon gwo chanjman parapò ak jou anvan yo kote chif la te bese, sa ki te bay moun espwa ke dispozisyon otorite yo pran pou bloke pwogrè epidemi an t ap bay bon rezilta.