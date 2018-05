Prezidan Trump ak Prezidan Xi Dakò: Sanksyon Kont Kore di Nò yo "Dwe Rete an Plas"

La Mezon Blanch fè konnen Prezidan Donald Trump ak prezidan Lachin nan, Xi Zing Ping, mete yo dakò madi 8 me 2018 la pou di sanksyon ki sou do Kore di Nò yo ta dwe rete an plas "jiskaske peyi a demonte totalman e an pèmanans pwogram misil nikleyè li a."

2 lidè yo pale nan telefòn kèk èdtan apre prezidan chinwa a te mete fen nan 2 jou vizit nan Pyongyang, kote li rankontre ak lidè nò-koreyen an, Kim Jong Un. Se 2èm rankont yo nan semèn ki pase yo. Medya leta chinwa a, Chine Nouvelle, fè konnen Misye Xi ak Misye Kim te rankontre nan vil Dalian, ki nan pati nèdès Lachin.

Nan mwa mas pase a Misye Kim te vizite Peken nan kad premye vwayaj li aletranje. Se yon siyn ki montre Lachin ap rete angaje nan efò pou fè pwosesis denikleyarizasyon Preskil Kore a abouti.