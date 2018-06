Jistis USA: Jij Anthony Kennedy Anonse Retrèt li - Konsekans Posib sou Jwisans Kèk Dwa Sivil Ozetazini

Yon manm kou siprèm Lèzetazini an, Gran Jij Anthony Kennedy --ki te toujou jwe yon wòl-kle nan vòt k ap dewoule nan pi gwo tribinal peyi a, paske vòt li pa t janm previzib--anonse li pral pran retrèt li. Konsa, Mèt Kennedy ofri Prezidan Donald Trump yon chans lidè ameriken an t ap tann avèk enpasyans: chans pou l nonmen yon 2èm Gran Jij pandan li sou pouvwa a epi pare chemen an pou youn nan pi gwo batay pou konfimasyon yon ofisyèl nan Kongrè a, yon kalte batay moun pa wè depi plizyè dizèn ane.

Jij Kennedy -ki gen 81 nan e ki pase 30 tan nan Kou Siprèm nan- te jwenn nominasyon li nan men yon prezidan Repibliken (Ronald Reagan)- te etone moun souvan lè li te pran distans li avèk kolèg konsèvatè li yo nan Gran Tribinal la epi lage vòt ki te fè differans la sou kèk sijè enpòtan tankou avòtman (dilatasyon), dwa omoseksyèl yo, avèk dwadevòt.

Desizyon Jij Kennedy a pral antre an aplikasyon nan fen mwa jiyè 2018 la. Obsèvatè yo prevwa, si Prezidan Trump chwazi kòm ranplasan li yon jij konsèvatè, sa kapab ranfòse plis toujou zèl konsèvatè Gran Tribinal la kote lòt manm yo te toujou ap poze kesyon pou yo mande nan ki sans kòlèg Kennedy ta pral vote, paske li te toujou afiche yon panchan pou moderasyon ak opinyon rebèl ou endepandan. Trè souvan li te domine aktyalite a pandan plizyè dizèn dane ak pozisyon li te pran sou anpil afè legal. Pa egzanp, an 1992 li te youn nan patwon yon desizyon Kou Siprèm nan te pran pou l kore dwa konstitisyon an bay medam yo pou yo fè avòtman; epi an 2015 se li ki te ekri yon dokiman istorik Gran Tribinal la ta pral apwouve, an palan de lwa ki legalize maryaj 2 moun ki gen menm sèks (gason ak gason e fanm ak fanm).

Premye manm Kou Siprèm nan Prezidan Trump te nonmen se Jij Neil Gorsuch ki te jwenn konfimasyon li nan Sena a avèk 54 vwa pou e 46 vwa kont. Nominasyon li te vin retabli yon majorite 5 kont 4 an favè gran jij konsèvatè yo e sa te pèmèt Gran Tribinal la pran yon seri de desizyon ki apiye filozofi politik administrasyon Trump la nan plizè domèn.

Demokrat yo gen kè-sote devan posiblite pou Prezidan Trump prese fè nominasyon pwochen jij la epi fòse Sena a konfime chwa sa a anvan eleksyon palmantè ki fikse pou mwa novanm 2018 la --yon eleksyon ki pral detèmine ki pati k ap gen majorite a nan tou lè 2 chanm Kongrè a.