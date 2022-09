Iran: Lese-Frape ap Kontinye ant Manifestan, Fòs Sekirite yo Manifestan toupatou nan peyi Iran te kontinye fè lese-frape vyolan ak fòs sekirite yo bonè maten an apre lanmò yon jèn dam anba men lapolis, pandan televizyon leta nan Iran di bilan moun ki mouri nan rebelyon an ka rive nan 26, san li pa bay okenn detay. Malgre li pa kle ki valè pwotestasyon k ap dewoule nan apeprè yon douzèn vil ak bouk nan peyi a, mouvman an reprezante pi gwo rebelyon ki fèt nan Iran depi 2019, lè gwoup k ap defann dwa moun yo te fè konnen dè santèn moun te pèdi lavi yo nan yon koukou-wouj vyolan dèyè manifestan. Iran deja deranje entènèt lakay li pou moun pa kominike ak rès mond la, dapre Netblocks, yon gwoup k ap swiv trafik entènèt, kote li mete plis restriksyon sou platfòm popilè kote moun konn ale lè y ap òganize manifestasyon, tankou Instagram ak WhatsApp. Read more









Gad Revolsyonè Iran Mande pou Jije yon Demwazèl pou Pwopagasyon Fo Nouvèl Gad Revolisyonè Iran an ki gen anpil pouvwa lanse apèl pou mande lajistis nan Repiblik Islamik la jodi jedi a pou li jije "moun ki gaye fo nouvèl ak rimè" sou yon jèn dam ki mouri anba men lapolis, sa ki deklannche pwotestasyon nan tout peyi a. Manifestan nan kapital la Teheran ak nan lòt vil peyi a te mete dife jedi nan estasyon ak machin polis, pandan kolè pèp la pou lanmò dam nan pa moutre siy ke li pwal kalme, e nouvèl yo fè konnen gen atak sou fòs sekirite yo. Mahsa Amini, ki gen 22 zan, pèdi lavi l, semèn pase a, apre arestasyon li nan Teheran poutèt li te abiye yon jan ki pa nan santiman otorite yo. Li te tonbe nan koma pandan li te nan prizon. Otorite yo di y ap lanse yon ankèt sou koz lanmò a. Nan yon kominike, Gad Revolisyonè yo eksprime senpati pou fanmi Amini. Laprès nan Iran fè konnen pwal gen manifestasyon anfavè gouvènman an demen vandredi a.









Macron Pral Rankontre Prezidan Iranyen an nan New York Emmanuel Macron pral rankontre nan Asanble Jeneral Nasyonzini an nan New York, ak Prezidan Iranyen Ebrahim Raïsi nan moman kote chans pou re-bay akò nikleyè Iranyen an vi ap diminye. Dapre Elysée a, prezidan franse a, ki te rankontre ak Sekretè Jeneral Nasyonzini an, Antonio Guterres, apre li te rive nan New York, Lendi, pral gen tou yon reyinyon bilateral ak tokay Ameriken li Joe Biden nan Mèkredi. Chita pale pwograme tou ak Premye Minis Pakistan Shehbaz Sharif, Premye Minis Wayòm Ini a Liz Truss, Premye Minis Liban Najib Mikati nan Madi, epi ak Prezidan Chilyen an Gabriel Boric Font. Emmanuel Macron te diskite plizyè fwa nan telefòn ak Raïssi nan mwa ki sot pase yo pou ankouraje l aksepte kondisyon Ewopeyen yo te pwopoze pou fè reviv akò nikleyè 2015 la, ki ta dwe anpeche Teheran achte ak fè bonm atomik an echanj pou leve sanksyon l Oksidan, ki finn detwi ekonomi Iran.









Iran Vle Asirans Etazini ke yon Nouvo Antant Nikleyè pral Kenbe Iran di, Madi, nan chita-koze li ak pwisans mondyal yo ki long ak difisil, pou retabli antant nikleyè 2015 la ki te kraze, l ap ensiste pou solisyon sou « 4 kesyon. » 4 pwen yo, ke pòtpawòl gouvènman an te prezante, gen rapò ak asirans Etazini ke yon nouvo antant pwal kenbe, sou soulajman nan sanksyon k ap pini Iran yo, e sou kesyon l-ONU ki ap siveye sit nikleyè Iran yo. Se sa pòtpawòl gouvènman an, Ali Bahadori-Jahromi, te di nan yon konferans pou laprès kote li te bay pozisyon Prezidan Ebrahim Raisi. Nan premye pwen an, li di garanti yo dwe reba li asirans, » e li t ap pale sitou de ekzijans Teheran ki vle asirans ke administrasyon ameriken k ap vini yo pa pwal anile antant la ankò, tankou ansyen prezidan Donald Trump te fè an 2018. Premye antant nikleyè a te pwomèt Iran yon soulajman anba sanksyon ki t ap kraze li, pou li menm ka bay garanti ke li p ap gen yon zam nikleyè, malgre Iran toujou demanti ke li t ap chache gen yon zam konsa.