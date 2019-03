Imigrasyon Amerikèn Pwolonje TPS Otomatikman pou Plizyè Peyi Pami yo Ayiti

Sèvis Imigrasyon ak Natiralizasyon Etazini anonse ekstansyon otomatik Estati Pwoteksyon Tanporè a, TPS pou imigran Soudan, Nikaragwa, Salvadò, ak Ayiti.

Dapre yon dokiman kap sikile nan laprès e Depatman Sekirite Teritoryal ap pibliye vandredi 1 mas 2019 la, imigrasyon amerikèn pwolonje TPS la pou jaska 2 janvye 2020.

Anplis desa, dokiman an endike otorizasyon travay pou moun yo pwolonje otomatikman pou benefisyè TPS yo.

Adminstrasyon Prezidan Trump la an 2018 te anile TPS pou El Salvador, Honduras Nikaragwa ak Ayiti ak lòt peyi ankò avèk yon pwolojman yon lane edmi. Tankou pou ayisyen kote TPS la tap pral fini nan mwa jiyè 2019 la dapre yon desizyon administrasyon ameriken an te adopte an 2017.

Imigran ayisyen sa yo te benefisye pwogram estati pwoteksyon tanporè (TPS) apre tranblemandtè 12 janvye 2010 la. Militan k ap defann imigran konsène yo mande estati pèmanan pou yo.