Grand Bretay: Pemye Minis Theresa May Pran yon Echèk Sipriz nan Men Elektè yo

Nouvèl ki soti nan La Grand Bretay fè konnen peyi a tonbe nan yon fè nwa politik apre prensipal pati opozisyon an (Pati Travayis la) reyalize yon relans ektwaòdinè nan eleksyon lejislativ ki dewoule jedi 8 jen 2017 la. Ak rezilta eleksyon sa a, travayis yo anpeche premye minis la, Theresa May, jwenn majorite li tap chache nan Cham Komin yo pou l negosye sòti peyi a nan Unyon Ewop la a pati de yon pozisyon de fòs pi dyanm.

Analis yo di, youn nan rezon dèt defèt pati o pouvwa (Pati Konsèvatè a) se le fèt ke jenn elektè britanik yo te soti al vote pa bann e pa pakèt. Kounyela a, Madam May ap chache pèmisyon Larèn Elizabeth 2 pou l fòme yon gouvènman kowalisyon. Prmye Minis britanik la deklare:

" Gouvènman mwen pral dirije a pral plase jistis ak opotinite nan mitan tout sa n pral fè. Konsa, ansanm, nou va reyalize pwomès ki nan plan retrè nou de Inyon Ewop la; e, pandan 5 ane kap vini la yo, nou va konstui yon peyi kote nou pap kite pesonn ni okenn kominote dèyè."

Kidonk, chef gouvenman bratik la pran angajman pou l mete an aplikasyon rezilta yon referandom kote majorite pèp la te montre volonte yo pou peyi a pa fè pati Inyon Ewop la ankò. Espesyalis yo di se eleksyon ki pi ekstwòdinè ki dewoule nan tout istwa modèn La Grand Bretay; paske Premye Minis May sibi yon gwo konnen echèk, puiske li te espere Pati Konsèvatè a ta pral konsève majorite li te genyen nan palman an; e sa fè moun doute li pral kapab dirije yon gouvènman minoritè avek apui Inyonis Irland du Nò yo.

Pati Travayis la, kèk lidè nan 3èm pati yo, e menm kèk konsèvatè deja ap lanse apèl pou yo mande premye minis la bay demisyon l.