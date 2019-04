Yon Gwo Defi Pran nan Notre Dame de Paris, ann Frans

Yon gwo kokenn chenn dife pran nan Katedral Notre Dame de Paris, nan peyi Lafrans, youn nan pi gwo senbòl Legliz Katolik nan lemond ki te konstrui nan 12èm syèk la. Imaj ki parèt sou televizyon montre katedra la kontinye boule nan moman nannuit deja tonbe sou kapital fransèz la kote flanm dife yo kontinye fè ravaj san kontwòl nan pati siperyè building nan apre yon moso ladan n fin tonbe. Daprè yon pòtpawòl katedral la, André Finot, tout pati an bwa a ap boule e sanble tout pati sa a pral detrui nèt.

Vis-majistra kominal Pari a, Emmanuel Grégoire, ki t ap pale avèk chèn televizyon BFM-TV, fè konnen sekouris yo ap fè anpil efò "pou wè si yo ta sove tout èv-da yo kapab sove." Ponpye yo sèvi avèk gwo tiyo dlo pou yo konbat dife a pandan nuit la t ap tonbe. Lapolis di yo pa rapòte okenn mò; moun pa konnen si gen blese ni kisa ki lakoz dife a.

Laprès an Frans rapòte otorite ponpye yo di se posib pou dife sa a gen rapò avèk travay reparasyon k ap fèt nan katedral la. Yon bon pati nan building nan te kouvri avèk echafodaj e, daprè otorite yo, responsab yo te deplase estati an bwonz yo semèn pase a pou fasilite travay reparasyon an.

Prezidan Emmanuel Macron pibliye sou kont Twitter li yon nòt kote li di: "Tankou tout konpatriyòt nou yo, se avèk gwo tristès nan kè m mwen wè yon pati nan nou tout ap boule konsa." Responsab yo nan Palè Elizée a di Misye Macron pral vizite katedral la san pèdi tan.