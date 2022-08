Elton John ak Britney Spears Kole Tèt Ansanm sou yon Nouvo Tub

Elton John ak Britney Spears kolabore pou premye fwa sou yon tib ki fèt nan stil mizik yo jwe nan nightklub yo. Li rele "Hold Me CLoser" (kenbe'm pi pre) e ladann ikon pòp sa yo konvèti ansyen mizik pou fèl sonnen tou nouvo.

Tib la pran echantiyon hit Elton John nan ki date de ane 1971, an palan de "Tiny Dancer" kòm baz mizik la e li ajoute eleman nan chante li yo "The One" ak "Don't Go Breaking My Heart". Tout sa vinn melanje ak vwa Spears.

Tandiske John pibliye plizyè nouvo chante pandan ane ki pase yo, pami yo yon albom ki te gen 16 chante ladann an 2021 an palan de "The Lockdown Sessions" - nouvo tib sa a reprezante premye nouvo chanson Spears pibliye depi albòm ni "Glory" an 2016.

Se premye soti mizikal chantez pòp la ap fè tou depi li te kite tonbe konsèvatwa kote papa'l te kontwole tout sa li tap fè.