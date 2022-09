Chilyen yo Rejte Nouvo Konstitisyon Pwogresis la

Elektè nan peyi Chili rejte ak fos, on nouvo konstitisyon ki te sipoze ranplwase dokiman diktatè Jeneral Augusto Pinochet te mete an plas sa gen 41 an de sa.

Se yon gwo pa ann aryè pou Prezidan Gabriel Boric ki te di nouvo konstitisyon an tapral debouche sou yon epok pi pwogresis pou peyi a.

Apre yo finn konte 99% vot yo nan referandom Dimanch la, 61.9% elektè yo rejte nouvo konstitisyon an tandiske 38.1% apwouve'l. Anpil moun t'al vote e yo te oblije fe la ke epi tann yon paket tan pou vote.

Vote se yon obligasyon nan peyi Chili.

Kan ki te an favè nouvo konstitisyon an oblije admèt defèt e pot pawol gwoup la, Vlado Mirosevic deklare: "Nou rekonèt rezilta sa a e nap koute ak imilite opinyon pèp Chilyen an eksprime."