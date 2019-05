Ayiti: Sena a Envite Premye Minis Nonmen an Jean Michel Lapin Vin Prezante Politik Jeneral li

Premye Minis nonmen an Jean Michel Lapin gen pou l prezante devan Sena a jedi 9 me 2019 la pou l fè enonse politik jeneral li apre yon komisyon senatoryal fin analize dosye l.

Prezidan Sena a Carl Murat Cantave itilize kont Twitter l pou l anonse fòmasyon komisyon an k ap etidye dosye Mise Lapin an. Komisyon an gen ladann Senatè Onondieu Louis kòm prezidan, Willot Joseph vis prezidan, Ronald Lareche sekretè rapòtè, Jean Rigaud Belizaire, Pierre Francois Syldor, Saurel Jacinthe ak Wilfrid Gelin kòm manm.

Anons sa a fèti malgre 8 pati politik k ap negosye ak prezidan Jovenel Moise sou fòmasyon yon gouvènman consansus te mande l nominasyon yon lòt premye Minis avan yo siyen yon akò politik.