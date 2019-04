Gen yon Plent Kont Kèk Otorite Ayisyen pou Fwod ak Eskwokri nan yon Tribinal nan New York

Jij Lashann Moutique DeArcy Hall, ki syeje nan District Es Eta New York, mande yon group ayisyen nan dyaspora a pou yo redepoze yon 2èm plent pou akizasyon fwod ak eskwokri kont pèsonalite ak enstitisyon sa yo: Michel Joseph Martelly,, Jocelerme Privert, Jovenel Moise, Western Union, CAMTransfert, Unitransfert USA Inc, Digicel-Haiti, Natcom SA ak gouvènman ayisyen an.

Nan yon ordonans jij la pibliye, li bay group la yon delè jiska 24 avril 2019 pou modifye yon plent ki te depoze 24 desanm 2018. Plent kolektif la gen rapò ak 5 santim par minit leta ayisyen kolekte sou chak apèl telefonik epi 1 dola 50 santim sou chak transfè ki fèt nan direksyon Ayiti pou alimante Fond National Education.

Nan premye plent la pleyan yo te denonse frè sa yo di ki vyole lwa federal ameriken ansanm ak lwa eta New York, Florid ak Kalifòni.