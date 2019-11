Premye Minis Irakyen an, Adel Abdul-Mahdi, Anonse L Ap Bay Demisyon Li

Nan Irak, premye minis Adel Abdoul-Mahdi fè konnen li pral remèt demisyon n bay palman an nan moman pwotestasyon ap dewoule atravè peyi a depi plizyè semèn deja. Misye Abdoul-Majdi fè anons la vandredi 29 novanm 2019 la apre pi gwo lidè relijye chiyit Irakyen an, Grant Ayatolah Ali Al-Sistani, te lanse yon apèl ki reklame chanjman nan leadership peyi a. Omwen 400 moun mouri alòske plizyè santèn lòt blese depi mwouvman pwotestasyon anti-gouvènmantal la te kòmanse nan dat premye oktòb pase a.

Misye Abdul-Mahdi deklare: " Mwen pral soumèt devan palman an yon memorandum ofisyèl k ap genyen ladan l lèt demisyon premye minis aktyèl la," kòm yon repons pou apèl Grant Ayatolah Ali Al-Sistani lanse a. Li pa presize yon dat pou l remèt demisyon l nan. Pi bonè nan kòmansman jounen vandredi a, pandan Ayatollah tap fè yon predikasyon li prezante chak semèn, li te bay palman an konsèy pou l prese remete an kesyon apui l ap bay gouvènman Abdul-Mahdi a nan moman vyolans pa sispann ogmante nan peyi a.