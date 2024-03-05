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Sekirite ak konfli

Ajans Nasyonzini ki Ede refijye Di Izrayèl ap Mennen Kanpay pou Elimine Ajans la

  • Serge Michel
Israel Palestinians UNRWA Under Fire
Israel Palestinians UNRWA Under Fire

Alatèt ajans Nasyonzini ki ede refijye palestinyen an yo akize Izrayèl ayè lendi a kòmkwa li ap mennen kanpay pou elimine ajans la, kote plis pase 2 milyon Palestinyen nan Gaza ap konte sou sèvis li pou yo siviv.

“UNRWA ap fè fas ak yon kanpay ki vize minen operasyon li, e bout pou bout fèmen yo,” se pawol Komisè Jeneral Philippe Lazzarini nan yon reyinyon espesyal Asanble Jeneral l-ONU an.

UNRWA ki se Ajans Sekou ak Travay Nasyon Nasyon Zini pou Refijye Palestin nan Pwoch Oryan an, ap fè fas ak yon kriz pou li siviv, apre Izrael te bay Lazzarini enfòmasyon nan mwa Janvye a ki lanse akizasyon kòmkwa 12 anplwaye UNWRA te enplike nan atak teworis 7 Oktob la andan Izrael. Kòm repons, 16 donatè te sispann plis pase 450 milyon dola finansman.

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