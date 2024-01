Maine: Jij la Òdone Pou Re-Evalye Desizyon pou Anpeche Trump Gen Non li sou Bilten Vòt la

Yon tribinal nan eta Maine pase lòd, ayè mèkredi a, pou prensipal responsab eleksyon an re-evalye yon desizyon pou anpeche ansyen Prezidan Donald Trump gen non li sou bilten eleksyon primè Repibliken an, apre Kou Siprèm Etazini an te bay dizon li sou yon ka preske menm jan an nan eta Colorado.