Prezidan Inivèsite Harvard, Claudine Gay Demisyonen

Prezidan Inivèsite Harvard, Claudine Gay bay demisyonn nan moman moun lanse akizasyon pou di kòm kwa li te komèt plajya epi kritike l pou temwayaj li devan yon komisyon Lachanm Depite kote li pat di san ekivòk ke moun ki lanse ap èl pou jenosid Juif yo sou kanpis lekòl la vyole kòd konpòtman enstitisyon an.
Gay anonse depa li, kèk mwa sèlman apre li te pran pòs la, nan yon lèt li voye bay kominote Harvard la Madi. Limenm, ansanm ak prezidan Inivèsite MIT ak Inivèsite Pènsilvani te fè fas ak kritik piman bouk nan mwad Desanm lan akoz repons yo te bay Depite Nouyòk Elise Stefanik sou kestyon ki gen rapò ak si moun ki lanse apèl pou jenosid Juif yo vyole kòd konpòtman inivèsite sa yo.
Claudine Gay se yon Amerikèn dorijin Ayisyèn.