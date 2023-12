Otorite Ayiti ap Entewoje Guy Philippe

Otorite Ayisyen yo ap entewoje ansyen senatè eli Guy Philippe dapre sa avoka li fè konnen.

Lajistis Etazini rapatriye Guy Philippe ann Ayiti 30 Novanm nan.

Mèt Emmanuel Jeanty di Philippe pa fè fas ak okenn akizasyon legal e pa gen okenn odisyon ki pwograme.

Responsab lapolis ki te pale ak Associated Press sou kondisyon pou yo pa site non yo paske yo pat gen otorizasyon pale ak laprès di gen yon manda darè pou Philip ke yo te lanse an 2016 an koneksyon ak yon atak fatal kont yon komisarya vil Okay la. Sous la di manda d arè sa a toujou valab.

Lèzetazini te kondane Philippe pou blanchiman lajan dwòg. Misye te jwe yon wòl kle nan revòlt ane 2004 la kont ansyen Prezidan Jean-Bertrand Aristide. Lajistis te akize l dèske li te konplote tou atak kont divès komisarya lapolis an Ayiti.