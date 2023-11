Lidè Ewopeyen yo Debake Kyiv Pou Rasire Sipò yo pou Ikrèn

Kòm yon siy sipò, Minis Defans Alman an, Boris Pistorius anonse yon nouvo èd militè pou Ikrèn ke yo evalye a 1.3 milya ero, nan lendi 20 novanm nan Washington pwomèt 100 milyon dola èd pou Kyèv.

Lendi Sekretè Defans Ameriken an Lloyd Austin, li se vire Mesye Pistorius ak Prezidan Konsèy Ewopeyen an Charles Michel pou vin asire kyiv sou dirab asistans yo.

Dapre minis Alman an, èd Bèlen an gen ladan 4 nouvo sistèm defans lè Iris-T SLM ak minisyon atiri, ki Ikrèn anpil bezwen.

Prezidan Konsèy Ewopeyen an, yon enstitisyon ki reprezante 27 eta manm yo, te te "eksprime sipò an solid nan Inyon Ewopeyen an" ak prepare ak Prezidan Vladimir Zelensky pwochen somè Ewopeyen an nan mwa desanm.