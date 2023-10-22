Manifestasyon Dewoule nan Divès Vil Ewopeyen pou Opoze Anti-Semitism, Mande Asisans pou Gaza

Plizyè milye moun rasanble nan vil Berlen ak Lond pou opoze anti-semitism ak montre sipò yo pou Izrayèl. Pandansetan nan Paris ak lòt vil Ewopeyen, dè milye moun pran lari pou mande asistans pou Palestinyen yo nan Gaza.
Prezidan Almay, Frank-Walter Steinmeier di yon foul moun ki te rasanble nan Baryè Brandenberg la "li ensipòtab ke Juif yo ap viv nan la pèrèz ankò kounyea" nan peyi Almay.
Pandan yon manifestasyon nan plas Trafalgar Square Lond la, moun te kenbe pannkat ki gen foto plis pase 200 otaj Hamas kenbe yo.
Nan Paris, plizyè milye manifestan - pwo-Palestinyen te pran lari pou mande Izrayèl sispann frape Gaza.
Manifestasyon pou apiye Palestinyen yo te dewoule tou Dimanch nan vil tankou Brusèl, Sarayevo ak Kuala Lumpur.