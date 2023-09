Biden Rejwenn Grevis yo nan Eta Michigan

Prezidan Joe Biden rejwenn manm sendika travayè otomobil yo kap fè grèv nan Michigan Madi. Patisipasyon li se yon bagay istorik.

Ekspè nan istwa prezidan yo ak travay Ozetazini di yo paka sonje yon ki lè yon prezidan Etazini te janm rejwenn grevis yo konsa.

Prezidan Demokrat la rive Detroit Madi, ki se 12èm jounen grèv la.

"Hey mesye dam sendika yo mwen te konn suiv grev nou yo le m te senate depi 1973. Men fok mwen di nou se premye fwa mwen janm fe l antanke prezidan. Yon bagay tre senp. Se le fet ke noumenm manm sendika a nou te sove endistri otomobil la an 2008 e anvan sa tou. Ou fe anpil sakrifis, le konpayi yo te nan pwoblem. Men kounye a yo anfom. epi kisa? Nou menm tou nou ta dwe anfanm. Mesye dam kenbe la tande, paske nou merite gwo ogmantasyon nou mande a ak lot benefis tou. Ann ratrape sa nou pedi OK? Nou te apiye yo e kounyea fok yo reknopanse nou. "

Biden te salye grevis yo epi bay blag ak kek nan yo.

Le jounalis yo mande prezidan an si li kwe sendikalis yo merite yon ogmantasyon sale 40% li te reponn wi. Se youn nan revandikasyon sendika a.

Li te chante ansanm ak grevis yo tou "No deal, no wheels" - savledi si pa gen antant pap gen machin. Epi "No pay, no parts" savledi si pa gen sale pap gen pyes rechanj.

Prezidan Sendika otomobil la, Shawn Fein te remesye Biden.

"Mwen ta renmen kanpe ak nou yon ti moman epi ak prezidan nou pou di mesi Misye le Prezidan. Mesi prezidan deske ou vini isit la. Mesi deske ou kanpe avek nou nan moman sa a ki pral defini listwa. E nou konnen preizdan an pral apiye klas travaye a. E le nou apiye klas travaye a, ou ka rale yon souf paske noumenm nou pral okipe nou de tout bagay. Chache jistis sosyal pou tout manm nou yo."

Desizyon Biden pou l vwayaje Michigan, vini yon jou anvan ansyen Prezidan Donald Trump fè kout pye pa li nan eta a ki sitye nan sant wes Etazini, pou al vizite grevis yo.