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Nouvèl Sou Kontinan Afriken an Ak Azi

  • Jacquelin Belizaire
Nouvèl Sou Kontinan Afriken an Ak Azi
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Nouvèl Sou Kontinan Afriken an Ak Azi

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An Afrik: Premye minis Nijè a di li Espere Militè Franse yo Pwal Kite Peyi a Rapid Rapid. Lagè an Ikrèn: Yon otorite Ameriken di ke lidè Kore di Nò Kim Jong Un ka vwayaje nan Larisi pou rankontre Prezidan Vladimir Putin, dapre menm otorite sa yo Larisi ap chache achte minisyon nan men Kore di Nò.

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