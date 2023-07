Byelorisi Plibliye Videyo pou Montre Konbatan Wagner yo ap Antrene Twoup Toupre Pwontyè Polòy lan

Minsk afiche foto ak videyo enstriktè Wagner ki maske figi yo, sa ki fè pati regleman gwoup mèsenè yo, ki ap antrene sòlda Belaris sou machin blende epi tou sa ki sanble ekipman pou kontole dronn.

Polòy, ki se yon ansyen manm “Pact Warsovi” di ke li pare pou divès bagay ki ka rive e ke li ap swiv sitiyasyon an sou fwontyè peyi a ak Byelorisi.

Ministè defans Polonè a di nan yon deklarasyon "Fwontyè Polòy yo an sekirite, nou ap kontwole sityasyon an sou fwontyè lès nou an san rete epi nou pare pou divès bagay ki ka rive pandan sityasyon an ap devlope,"