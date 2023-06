Trump vle kenbe 'kominis' ak 'maksis' lwen peyi Etazini

Ansyen prezidan Repibliken an, ki ap mennen kanpay pou nominasyon pati Repibliken an pou eleksyon 2024 yo, di ke li ap sèvi ak "Seksyon 212 (f) Lwa Imigrasyon ak Nasyonalite yo" pou "òdone gouvènman li an refize kite kominis ak maksis antre sou teritwa Ameriken an.

Espè yo di lwa imigrasyon Etazini deja entèdi moun ki se manm yon Pati Kominis natiralize sitwayen ameriken oswa gen kat vèt, kidonk rezidans legal.

Men yo di Trump ta ka jwenn ak pwoblèm legal si li ta anpeche kominis oswa maksis antre nan peyi a.